罹難人數恐上升…西班牙洪災增至205死 仍有數十人失蹤
西班牙近日發生近代最慘重的洪災，救援人員今天將死亡人數上修至205人，由於還有數十人下落不明，找到倖存者的希望愈來愈渺茫，罹難人數可能會再增加。
法新社報導，這場洪災自10月29日以來，導致車輛堆疊在路上、橋梁坍塌、城鎮到處是淤泥，為西班牙數十年來死亡人數最多的水災。
在災情最慘重的東部瓦倫西亞（Valencia）自治區，協調緊急救援服務的單位表示，已確認當地有202人喪生。
鄰近的卡斯提亞曼加（Castilla-La Mancha）和南邊的安達魯西亞（Andalusia）地區官員已宣布兩區合計有3人死亡。
配備直升機、無人機和搜救犬的救援人員在斷瓦殘垣中涉水搜索，尋找當局認為仍下落不明的數十人。
除了已在現場搜救和從事後勤工作的1200名軍人之外，政府另加派500人赴災區，明天還會再增派500人。
西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）說，截至今天下午，光是人民警備總隊（Civil Guard）就救出逾4500人。但洪災已發生3天，找到更多倖存者的希望愈來愈渺茫。
法國志工說，工作人員今天已帶著幫忙清理災區、抽水和救援受害者的設備抵達西班牙。
災區還有數以千計民眾無電可用、電話不通，但希望在恢復通訊後，目前估算的失蹤人數能減少。
在瓦倫西亞的阿爾代亞鎮（Aldaia），居民羅札諾（Fernando Lozano）告訴法新社，他看到竊賊從一家沒人管的超市裡偷東西，因為「人們有點絕望」。
他說：「在事情恢復正常、超市營業之前，這裡的情況會非常糟糕。」
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