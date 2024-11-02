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60歲父再婚未滿數月突離世 女兒聽「繼母發言」悲喊：不甘心是她繼承房產

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

根據日本厚生勞動省數據統計，日本每4組夫妻就有1組是再婚，近年又以中高年齡層的案例增幅最為顯著。據2022年的統計資料顯示，再婚的夫妻中，有近30%男性為50歲以上，女性則有22%左右。近日，有日媒報導了中高齡男女再婚的案例，該名丈夫於婚後未滿1年便不幸離世，他的女兒本打算請繼母於葬禮後搬離老家，卻被以「自己是合法的配偶」為由，要求繼承房子。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一位化名為日葵的30多歲女性，多年前結婚時便離開老家，現與丈夫同住於關西地區。在日葵結婚不久後，母親便因病去世了。起初，日葵十分擔心父親的獨居情況，好在他很快便適應，日子過得很順利。

然而在去年秋天，父親向日葵表示自己有了再婚的打算，該名女性與父親年齡相仿，於10年前離婚，子女都已成家立業、無須擔心，2人是在女子打工的速食店認識的。

雖然對父親再婚的決定感到震驚，但因為自己平時確實無法陪伴對方，所以日葵只要父親「再思考一下，多交往一陣子看看吧」，父親則表示不必擔心。再過沒多久，日葵便收到了父親與該女子正式結婚的消息。

然而父親再婚不到1年，日葵便接獲對方因心肌梗塞，於健身房倒地身亡的噩耗。突如其來的不幸令日葵悲痛萬分，在返家處理葬禮後，她便開始處理遺產相關問題。

日葵父親的法定繼承人為現在的配偶實子（化名）、以及日葵2人，沒有留下遺書。 父親名下除了生前居住的房產外，還有3千萬日圓（約新台幣626萬元）的存款，兩者價值相差不遠。

日葵認為，實子僅與父親結婚不過數月，原本打算請對方搬離老家，對方卻在討論遺產時不斷強調自己是「合法的配偶」、「要遵守法律規定」，並要求日葵繼承父親的存款、自己繼承房產，「反正你在關西就有家了吧」

對此，日葵雖然百般不願意，但自己確實無法捨棄關西的生活，只能哭著將老家讓給實子繼承，「在我出生之前，這棟房子原本是我母親的老家，在她過世後，才由父親繼承，因此我實在難以接受，它最後竟被再婚沒有多久的繼母所繼承。對此，我真的非常不甘心」。

日本 結婚 繼承人 過世 遺產 配偶

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