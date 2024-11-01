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歌手酷娃恰莉帶動文化符號 brat獲選2024年度詞彙

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
今年6月剛發新專輯《brat》的英國才女歌手「酷娃恰莉」（圖左）在X上宣布：「賀錦麗就是brat」，這則貼文在4小時內吸引900萬人次瀏覽，讓人見識到流行文化的力量。圖右為賀錦麗的迷因梗圖。美聯社
今年6月剛發新專輯《brat》的英國才女歌手「酷娃恰莉」（圖左）在X上宣布：「賀錦麗就是brat」，這則貼文在4小時內吸引900萬人次瀏覽，讓人見識到流行文化的力量。圖右為賀錦麗的迷因梗圖。美聯社

英國「柯林斯字典」今天宣布2024年度代表詞彙為brat。這個字由英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）重新詮釋，並被美國總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）支持者採用。

法新社報導，柯林斯字典（Collins Dictionary）表示，brat原是酷娃恰莉第6張熱門專輯名稱，如今，這個字不僅指稱調皮搗蛋的小孩，還代表一種「自信、獨立和享樂主義的態度」。

柯林斯字典表示：「受到酷娃恰莉專輯啟發，brat已經成為今年最受關注詞彙之一。」

柯林斯字典還說：「Brat不只是一張極為成功的專輯，更是一種在全球引起共鳴的文化現象。bratsummer本身已成為一種美感及生活方式。」

現年32歲、本名為艾齊森（Charlotte EmmaAitchison）的流行歌手酷娃恰莉形容典型的brat是那種「有點邋遢、喜歡開趴，而且有時可能會說一些蠢話的女生，她充滿自信，即使偶爾感到崩潰，仍可以用狂歡來調適」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，入圍2024年度詞彙的另一個字是era，靈感來自美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（The ErasTour）。

柯林斯字典團隊將這個字定義為「某人生命或職業生涯中別具一格的階段」。

今年榜單上的許多字都是因為1995年至2012年出生的Z世代（Gen Z），甚至是年僅10歲或11歲的Alpha世代（Gen Alpha）而通俗化。

另根據柯林斯字典的說法，新詞彙或短語主要仍然是TikTok和Snapchat等社群媒體推波助瀾下的產物。

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