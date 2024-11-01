真的更便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家急勸退

美式賣場好市多（Costco）的商品主打量多且價格實惠，時不時還會推出折扣優惠，在全球擁有大批會員。然而，日前有理財專家指出，一般超市往往難以匹敵好市多的便宜價格，但某些商品並不適用好市多的大量購買策略，例如非處方藥、麵粉和以前未曾吃過的食品。

根據理財網站「The Motley Fool」報導，美國理財專家巴克曼（Maurie Backman）經常分享許多省錢妙計，例如每周去一趟好市多大採購，可以透過大量購買的策略，在家庭必需品上節省更多花費。不過，巴克曼也提醒，並非每樣商品都適合在好市多購買，像是非處方藥、麵粉、以前未曾吃過的食品，她更建議到一般超市添購即可。

1、非處方藥

根據好市多官網，1000粒止痛藥售價為12.99美元（約新台幣415元），至於一般藥局，100粒止痛藥價格則為4.49美元（約新台幣143.3元）。

然而，巴克曼指出，多數民眾不需要每天都使用止痛藥，且藥品無法存放很長時間，一旦過期就會失去效力，如果消費者花12.99美元購買1000粒止痛藥，大部分可能都會被扔掉，一般藥局販賣的100粒藥丸則正好相反，數量約可供民眾使用1年，這對消費者來說是更划算的選項，「應避免大量購買平常很少使用的非處方藥」。

2、麵粉

對於喜歡烘焙的人而言，麵粉是不可缺少的重要材料，有不少人為了省去麻煩，會選擇一次性大量採購。不過，巴克曼提醒，若將麵粉存放在密封容器中，開封後確實可以保存一段時間，但麵粉容易變質，最好的方法仍是批次購買。且好市多麵粉價格並不總是最優惠，除非是經營烘焙相關事業，或是每周都會烘烤大量餅乾、蛋糕，否則巴克曼不建議在好市多購買麵粉。

3、以前未曾吃過的食品

巴克曼表示，如果是雞蛋、蔬果等幾乎每日都會使用的食材，在好市多購買通常會更便宜，但對於想嘗鮮的消費者而言，在好市多購買「以前從未試過的商品」或許不是個好選擇。為了避免浪費食物，更保險的方法是先在一般超市購買小包裝的商品，如果確定喜歡新產品，再去好市多購買大容量的版本。