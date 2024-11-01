印度教排燈節煙火爆竹齊飛 新德里再度烏煙瘴氣

印度首都新德里今天籠罩在有毒煙霧之中，由於民眾普遍無視放煙火禁令，大肆慶祝象徵光明驅走黑暗的印度教「排燈節」，空氣污染情況為之惡化。

法新社報導，擁有超過3000萬人口的新德里街道擁塞，早就常態性地排名全球污染最嚴重的都會地區之一。

新德里每年總是籠罩在致癌刺鼻煙霧之中，除了工廠排煙和車輛排氣之外，這尤其要歸咎於毗鄰首都各邦的農民於收割穀物後焚燒農作廢棄物。

由於民眾施放炮竹煙火慶祝「排燈節」（Diwali），空氣污染情況昨天進一步惡化，儘管巿府上個月已對販賣和施放煙火發布禁令。

新德里警方於排燈節前就查扣近2公噸煙火，但是爆竹在毗鄰各邦仍可輕易取得。

印度最高法院上個月裁定，呼吸乾淨空氣為基本人權，諭令中央和地方政府當局就此採取行動。

儘管如此，在人口稠密的新德里，排燈節當天各地居民仍徹夜施放煙火爆竹。由於這個節慶的重要宗教意涵，警方通常不會對違規民眾採取行動。