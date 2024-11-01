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颱風康芮影響 日本三大花火節「土浦花火大會」宣布中止

中央社／ 東京1日專電
原本預定於11月2日舉辦、日本三大花火節之一的「第93回土浦全國花火競技大會」受到颱風21號（康芮）影響宣布停止舉辦。 歐新社資料照
原本預定於11月2日舉辦、日本三大花火節之一的「第93回土浦全國花火競技大會」受到颱風21號（康芮）影響宣布停止舉辦。 歐新社資料照

原本預定於11月2日舉辦、日本三大花火節之一的「第93回土浦全國花火競技大會」受到颱風21號（康芮）影響，今天宣布停止舉辦。

花火大會官方網站發表聲明指出，「受到颱風21號的影響，當天將會降雨，而且雲層高度較低，判斷在這種情況下，無法保證能夠安全施放煙火，以及能夠有良好的觀覽環境」，因此決定取消這次活動。

主辦方原本考慮把活動延期至3日或9日舉行，然而「目前安保業者面臨勞動力不足，情況比預期還要嚴重，無法提供能夠確保觀眾安全的安保作業，由於擔心可能會發生推擠事故」，最終決定取消活動，而非延期。

日本三大花火節包括秋田縣大仙市的「全國花火競技大會（大曲花火）」、茨城縣土浦市的「土浦全國花火競技大會」，以及新潟縣長岡市的「長岡祭大花火大會」。

其中，土浦全國花火競技大會從1925年開始舉辦，已經有近百年歷史，每年在11月的第一個週六舉辦，是全日本少數在秋季舉行的花火大會，也是三大花火節當中唯一在關東舉辦的花火大會，因為交通便利，每年吸引約80萬人到場。

康芮颱風 日本 花火節

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