非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇

在之前的文章中，筆者討論了20世紀最具標誌性的大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）在巴哈的《無伴奏大提琴組曲》詮釋歷史上獨特的地位。但是，巴哈作品是德意志音樂文化的象徵之一，在19世紀末到20世紀上半葉歐洲民族主義最為高漲的這個時刻，卡薩爾斯身為一個西班牙音樂家，卻佔據了巴哈作品詮釋權，這是為什麼？音樂人才輩出的德國與奧地利，為何隱身於《組曲》的詮釋當中？

2024-11-01 09:54