失業者可免費搭地鐵和公車去求職！伊斯坦堡補助計畫是全球最大
土耳其伊斯坦堡的失業居民可以免費搭乘公共交通工具，這是為了減輕他們找工作的障礙。
人口多達1600萬的伊斯坦堡可能是目前嘗試此類政策的最大城市，但它不是第一個，包括匈牙利布達佩斯、英國伯明罕、西班牙塞維亞等歐洲小城市，以及南非開普敦與澳洲的新南威爾斯州，都有類似舉措。
伊斯坦堡10月推出的這項計畫規模異常龐大。適用對象是到該市就業服務站登記的求職者，這個群體在2023年的總數是237,893人。合格者三個月內可獲免費搭乘公共交通工具96趟，每天最多搭乘四次，票卡提供是透過應用程式或QR碼，而非實體交通卡，以防止濫用。
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