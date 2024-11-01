快訊

影／中火二階環境部今開記者會 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

康芮颱風快速遠離 陸上警報解除

老婆不叫「朱麗倩」！ 劉德華正名了 嬌妻相伴抵台罕露面

印度排燈節熱鬧滾滾 街頭不分彼此共慶佳節

中央社／ 新德里1日專電

印度各地在排燈節前後燈火通明，不時有煙火劃破寂靜夜空，街頭人們不分你我，彼此祝福外也共享甜食，一起慶祝這個當地人最重視的節日

排燈節（Diwali）是印度最盛大的節慶，時間是印度陰曆每年第8個月的第15天，當天會放假1天，但通常會有至少1週時間幾乎家家戶戶都在夜間亮燈慶祝，人們也會沈浸在節慶的愉悅氣氛中。

在這個猶如過年的節慶，印度人也會放鞭炮、煙火慶祝，當天會按時拜神，期間除了在神桌點燈，也會準備甜點作為供品，因此若拜訪親友，也會帶著甜食當做伴手禮。

根據中央社記者實地觀察，在歡慶排燈節的時刻，印度人在路上會熱情為彼此祝福，甚至分享家中準備的甜點，讓這個美好的節日處處充滿濃濃的人情味。

在家中拜神後，印度人也會到廟裡走走，像點光明燈一樣燃起油燈祈福，不少人會準備銀幣、戒指到廟裡繞油燈「過爐」，祈求財運亨通、萬事順利。

78歲的華人丘春金告訴中央社記者，這是他難得覺得自己和當地印度人完全沒有距離的時刻，也是他人生中最幸福的時光之一，他和家人每年都很期待排燈節，也會熱烈慶祝，未來也會繼續這樣歡度這個節日。

第二代華人移民丘國賢表示，「排燈節就好像過年一樣，我們會把家裡裝飾得很漂亮，和左鄰右舍、親朋好友見面，交換糖果、禮物，盡情享受食物、飲料，或是一起打牌小賭一番」。

馬來西亞到印度擔任義工的林庭吉則是提到，這是他第一次在印度過排燈節，他很開心能獲邀到朋友家裡用餐，一起歡慶這個美好的節日。

印度人循史詩「羅摩衍那」（Ramayana）的典故，在排燈節這天張燈結綵，過往以陶土容器裝油點燈四處擺放，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」，如今傳統點油燈的方式仍在，但絕大部分改用電燈，這讓電力供應不穩的地區，跳電的情況更為頻繁。

印度 節日 馬來西亞

延伸閱讀

是枝裕和狂愛「那道光」 對談印度女導傳授經驗

印度女大生野餐遭5男性侵！夫被痛毆強迫看全程崩潰

印度股有撐 長線買點到

美新一波制裁「援俄侵烏」400實體、個人列名單

相關新聞

失語的一代音樂家：20世紀德奧大提琴家，為什麼無法詮釋巴哈《組曲》？

在之前的文章中，筆者討論了20世紀最具標誌性的大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）在巴哈的《無伴奏大提琴組曲》詮釋歷史上獨特的地位。但是，巴哈作品是德意志音樂文化的象徵之一，在19世紀末到20世紀上半葉歐洲民族主義最為高漲的這個時刻，卡薩爾斯身為一個西班牙音樂家，卻佔據了巴哈作品詮釋權，這是為什麼？音樂人才輩出的德國與奧地利，為何隱身於《組曲》的詮釋當中？

網購開箱有驚喜！日業者推出「食用緩衝材」 減少垃圾更環保

現在網購發達，無論是個體戶，還是公司行號，都能透過各類網路商城平台販售物品。為了避免貨物再運送途中因碰撞損傷，常常都得在紙箱內另外放置緩衝材。然而，這些緩衝材在收貨過後，只能往垃圾桶丟。但有日本業者看中了這個商機，發明了「能吃的緩衝材」，讓緩衝材不會因為運送任務完成，就只會變成垃圾而已。

一度不敵智慧型手機快倒光 日本電玩中心靠「夾娃娃機」起死回生

日本的大型電玩中心曾經火紅一時，但由於智慧型手機等其他娛樂的興起，使得電玩中心越來越式微，很多業者都支撐不下紛紛關店。然而近年來夾娃娃機流行，儼然成為現在電玩中心的主要營收來源，扮演救世主的角色。

日本不是禮儀之邦嗎？混血小孩見街頭一景象嚇到「在美國算犯法」

日本總給人重視禮儀的印象，像是動不動就向人鞠躬，面對顧客時不管發生什麼事，總是盡量保持風度等等。然而，近來就有位YouTube發現，儘管日本確實在禮節上做得很好，卻有一件事情，讓外國人感到不能理解。

又傳暴雨奪走近百條生命 極端氣候為何愈來愈頻繁？

西班牙東部的瓦倫西亞地區10月29日遭到暴雨襲擊，8小時內就降下1年的雨量，釀成該國數十年來最嚴重的水災，並導致至少95...

自稱修圖專家…首爾大畢業生「AI換學妹臉」散播色情片 一審被判10年

南韓2名首爾大學畢業生涉嫌利用學妹等數十名無辜女性的面貌，使用科技「換臉」製作成造假的色情片，在社交平台散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。