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馬來西亞慶祝屠妖節 首相安華社群媒體祝福

中央社／ 吉隆坡31日專電

今天是印度傳統「屠妖節」，不僅是馬來西亞印度社群節慶，也象徵正義戰勝邪惡、光明驅逐黑暗；首相安華透過社群媒體臉書表達祝福，盼實現安居樂業願景，以正義與真理戰勝暴政。

大馬除馬來與華人社群之外，印度社群比例約占6.6%，每年的屠妖節（Deepavali）是本地印度社群重要節日，位於吉隆坡有「小印度」之稱的十五碑（Brickfields）更隨著屠妖節到來，湧入大批赴寺廟祈禱的信徒。

安華（Anwar Ibrahim）今天參與屠妖節活動指出，屠妖節不只是單純地參與吃喝盛宴，這個也被稱為「排燈節」慶典，象徵著光明戰勝黑暗，以及正義和真理能戰勝暴政。

他期盼透過屠妖節活動讓人民共同為促進生活福祉努力，持續為善良和正義奮鬥，探索更美好未來。

馬來亞大學（University of Malaya）講師珊迪亞（Sadia Rahman）告訴中央社，排燈節對印度教徒來說是一個吉祥的日子，他們將這一天視為光明、純潔和幸福戰勝黑暗的時刻。

她指出，印度教徒會在家裡祭祀，或赴寺廟參拜神明，尋求祝福。

又稱排燈節（Diwali）的屠妖節有著不同傳說，其中一個神話來自印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），敘述王子羅摩（Rama）的妻子悉多（Sita）被羅波那（Ravana）綁架到楞伽國（Lanka，今天的斯里蘭卡），猴神哈努曼（Hanuman）相助跨海救妻，羅摩與哈努曼軍隊聯手殺死羅波那後，再返回北方的阿尤德亞（Ayodhya）登基為王。

十五碑的敦辛班丹路（Jalan Tun Sambanthan）有不少印度料理餐廳、服飾、金飾商家與花環攤位，隨著排燈節到來有不少慶祝活動，敦辛班丹路晚間有大批觀光客駐足感受屠妖節風情。

另外，史考特路（Jalan Scott）的十五碑猴神哈頓曼神廟（Sree Veera Hanuman Temple）、十五碑斯里蘭卡興都廟（Kuil Sri Krishna Brickfields）與斯里坎達瓦米克維興都廟（Sri Kandaswamy Temple）等寺廟都聚集虔誠信徒。神廟外的鞭炮聲此起彼落，盼以光明驅逐黑暗。

印度教 社群媒體 馬來西亞

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