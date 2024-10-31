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波蘭逐步協助殘障孩童協會 感謝台灣援助

中央社／ 華沙31日專電

表彰台灣愛心捐助，波蘭「逐步協助殘障孩童」協會在10月29日，率特殊教育學童舉辦感謝台灣活動，邀請駐波蘭代表處政務組副組楊長聚全程參與，並向收容的失能學童分享台灣國旗與飲食文化等小知識。

協會會長古瑪麗（Maria Król）表示，為幫助逃離俄羅斯侵略戰爭的烏克蘭身障家庭儘速落腳安置，持續特殊教育與復健，台灣善款先後協助該協會「援烏貨櫃屋」及「復康巴士」計畫。

台灣及時以行動展現的國際民主友誼，如同一劑強心針，讓協會信心倍增，持續向外界募集愛心與資源，鼓勵上百名失能孩童繼續自立向學，突破逆境。

駐波蘭代表處楊副組長表示，台灣與波蘭分別位處東亞及中東歐的地緣政治前線，致力捍衛自由民主的生活方式，重視弱勢人權保障，並對受到戰爭逼迫而顛沛流離的烏克蘭難民提供人道援助。在「Taiwancan help」精神下，來自台灣政府與人民的民主友誼化為實際支持，持續協助烏籍身障族群，克服戰爭威脅與人生挑戰，別具意義。

為汰換年久失修的復康巴士，該協會自上（112）年6月起啟動社會勸募計畫，依特殊需要加裝電動輔具及空間設計，以利接駁輪椅族學童定期上下學及安排醫療復健。台灣善款捐助本案近8萬6千元波蘭茲羅提（折約近69萬台幣），另與波蘭國家失能人士復健基金、波蘭國家食物集團基金會及其他私人捐款共同挹注全案共50萬4千餘波蘭茲羅提（折約403萬台幣）。

「逐步協助殘障孩童」協會（Krok za krokiem）於1990年成立，會址位在波蘭東南部邊境，距烏克蘭邊境僅約60公里，其宗旨在為波、烏周邊區域內罹患失能、身障或腦性麻痺的孩童、成人與家屬，提供專業及整合性（hollistic）照護醫療與復健教育，頗負盛名。

活動上平日接受特殊教育的羞澀學子踴躍發言，紛紛個別以波蘭語或英語表達對我方捐贈復康巴士的謝意。現場並由烏克蘭學生代表，獻上手作的感謝狀與花束，場面溫馨熱絡。

復健 波蘭 烏克蘭

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