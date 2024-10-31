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新加坡慶屠妖節寓意光明勝黑暗 小印度萬人空巷

中央社／ 新加坡31日專電

新加坡印度社群民族節慶屠妖節登場，小印度街頭充滿五顏六色的燈飾與飾品、香水和鮮花香氣交融在一起的強烈香味，以及絡繹不絕的人潮，堪稱一場大型視覺、嗅覺的文化饗宴。

屠妖節（Deepavali）又稱排燈節，大約在10月下旬至11月上旬，主要慶祝天神Khrishna殺死邪惡魔王Narakasura，民眾點燈慶祝象徵邪不勝正。根據新加坡旅遊局資料，坦米爾語稱為Deepavali；印地語則稱為Diwali。

隨著屠妖節到來，新加坡小印度街頭充滿傳統印度風情，記者實地走進甘貝爾巷（Campbell Lane）的市集，不僅有傳統服飾紗麗、神像、鮮花等製品，在擁擠人潮中，伴隨而來的還有濃厚香水味，也有多樣化的手工雕塑等飾品聚集在此。

身穿傳統服飾的印度裔民眾，或是到新加坡工作的外籍移工，都會到此採買所需用品，讓小印度的屠妖節市集人潮熙來攘往。

一名跟著父母前來採買的印度裔小學生告訴中央社記者，這裡充滿印度風格，看到許多人購物時會「殺價」相當有趣；另一名跟著兄弟姐妹前來逛街的婦人則表示，屠妖節是重要節慶，對於印度社群來說「像過新年一樣嗨」。

此外，今天是許多西方國家傳統的萬聖節（Halloween），為了抓緊旅遊觀光熱潮，新加坡環球影城推出萬聖節驚魂夜活動，除了夜間遊行派對、舞台劇演出，還有藝人王嘉爾及團隊打造的鬼屋空間，營造黑夜夢境般的環境，吸引眾多年輕人「壯膽」。新加坡藝術科學博物館也推出「吉卜力的奇幻世界」展覽。

印度 新加坡

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