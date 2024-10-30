近30年最嚴重洪患！西班牙暴雨成災增至64死 道路城鎮泡水中

西班牙緊急服務當局今天指出，瓦倫西亞等地區昨天暴雨成災，罹難人數增為至少64人。這是西班牙近30年來罹難人數最高的洪災，導致道路和城鎮泡在水中。

法新社和路透社報導，西班牙本週初遭強風暴雨侵襲，在瓦倫西亞自治區（Valencia）和南部安達魯西亞自治區（Andalusia）等地引發洪災。

瓦倫西亞自治區緊急服務當局在X平台上宣布已有62人罹難。由於搜尋工作持續中，而且其他地區尚未通報死傷情況，死亡人數預計還會增加。

美聯社報導，毗鄰瓦倫西亞的中部卡斯提亞-拉曼查自治區（Castilla-La Mancha）通報有兩人死亡。

這是西班牙規模罕見的災難，緊急服務當局一再保證不會「放棄」災民。西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）也敦促民眾不要掉以輕心。

桑傑士在電視播出的談話中表示：「我要告訴此時此刻仍在找尋所愛的那些民眾，全西班牙和你們一起哭泣…對遭到這場災難摧毀的村莊和城巿，我同樣要說：我們將會一起重建你們的街道、你們的廣場、你們的橋梁。」

瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）表示，有些人仍被困在無法抵達的地方。他說：「如果（救援服務）還沒抵達，不是因為缺乏資源或意願，而是因為通行的問題。」他強調，某些地區目前「絕對不可能」抵達。

漏夜上傳社群平台的數十則影片中可以看到災民遭洪水圍困，有些人爬到樹上以免被沖走。還有影片顯示搜救人員運用推土機鏟斗幫助數名婦女脫困。

推測這是自從2021年以來洪水在歐洲造成的最嚴重災難，當年德國洪災至少造成185人死亡。

這是西班牙自從1996年以來最嚴重的洪水相關災難，庇里牛斯山（Pyrenee）山區附近一個城鎮當年曾發生造成87人喪生的洪患。