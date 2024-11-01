網購開箱有驚喜！日業者推出「食用緩衝材」 減少垃圾更環保
現在網購發達，無論是個體戶還是公司行號，都能透過各類網路商城平台販售物品。為了避免貨物在運送途中因碰撞損傷，常常都得在紙箱內另外放置緩衝材。然而，這些緩衝材在收貨過後，只能往垃圾桶丟。但有日本業者看中了這個商機，發明了「能吃的緩衝材」，讓緩衝材不會因為運送任務完成，就只能當成垃圾丟棄。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，由高知縣地產外商公社所營運的「高知県産品データベース」網站中，有一種叫做「能吃的緩衝材」商品。而所謂能吃的緩衝材，其實就是由塑膠袋裝著的鹹味爆米花。
今朝の #THETIME 中継でご紹介したあぜち食品さん。— えいぞう（テレビ高知映像公式） (@ku_eizo) February 27, 2024
どうしても推したい商品があるので勝手にご紹介させていただきます。それがこちらのポップコーンでできた「食べられる緩衝材」
引っ越しシーズンの荷造りにぜひ。 pic.twitter.com/FiGef20sRP
根據網站上的資料，這項產品由一間名叫「あぜち食品」的公司研發，並在介紹上寫著「雖然為了保護貨品，緩衝材是不可或缺的，但用完後就會變成垃圾。這個『可以吃的緩衝材』由爆米花製成，如同名字所述，在保護貨品後，還能夠美味地被享用，相當環保。是可以帶給收貨人驚喜、感動，具有幽默感的商品」。
該業者的社長表示，有次朋友看到他們出的爆米花，隨口說了一句「這還真像緩衝材呢」，讓他有了靈感，於是開始將爆米花作為緩衝材販售。現在一些高知特產販售時，也會用他們這個「可以吃的緩衝材」，既能好好保護貨品避免碰撞，又能滿足顧客的口腹之慾。
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