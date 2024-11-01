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網購開箱有驚喜！日業者推出「食用緩衝材」 減少垃圾更環保

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有業者發明一款由爆米花為材料的「食用緩衝材」。圖為網購包裹示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本有業者發明一款由爆米花為材料的「食用緩衝材」。圖為網購包裹示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

現在網購發達，無論是個體戶還是公司行號，都能透過各類網路商城平台販售物品。為了避免貨物在運送途中因碰撞損傷，常常都得在紙箱內另外放置緩衝材。然而，這些緩衝材在收貨過後，只能往垃圾桶丟。但有日本業者看中了這個商機，發明了「能吃的緩衝材」，讓緩衝材不會因為運送任務完成，就只能當成垃圾丟棄。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，由高知縣地產外商公社所營運的「高知県産品データベース」網站中，有一種叫做「能吃的緩衝材」商品。而所謂能吃的緩衝材，其實就是由塑膠袋裝著的鹹味爆米花。

根據網站上的資料，這項產品由一間名叫「あぜち食品」的公司研發，並在介紹上寫著「雖然為了保護貨品，緩衝材是不可或缺的，但用完後就會變成垃圾。這個『可以吃的緩衝材』由爆米花製成，如同名字所述，在保護貨品後，還能夠美味地被享用，相當環保。是可以帶給收貨人驚喜、感動，具有幽默感的商品」。

該業者的社長表示，有次朋友看到他們出的爆米花，隨口說了一句「這還真像緩衝材呢」，讓他有了靈感，於是開始將爆米花作為緩衝材販售。現在一些高知特產販售時，也會用他們這個「可以吃的緩衝材」，既能好好保護貨品避免碰撞，又能滿足顧客的口腹之慾。

垃圾桶 日本 環保 網購

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