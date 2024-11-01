日本不是禮儀之邦嗎？混血小孩見街頭一景象嚇到「在美國算犯法」

日本總給人重視禮儀的印象，像是動不動就向人鞠躬，面對顧客時不管發生什麼事，總是盡量保持風度等等。然而，近來就有位YouTuber發現，儘管日本確實在禮節上做得很好，卻有一件事情，讓外國人感到不能理解。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，一位遠嫁美國的「Shinobu」女士，現在經營著YouTube頻道「Braisians」，經常分享一些生活影片，目前已累積了超過14萬名訂閱者。Shinobu和丈夫目前有三名孩子，每年她都會帶著兒女，趁著暑假回到日本。

有一次在日本時，孩子們發現在公共場合，有好多人明顯喝得爛醉，包括直接在路邊睡著，或者在電車裡明顯不舒服、中途就吐出來等等，這些景象讓這些孩子們嚇了一大跳。且這些行為若是放在美國，其實都是違法的。一般而言，日本總給人相當重視禮節、守規矩的印象，唯獨常有酒醉人士出現在公共場合這件事，讓他們相當意外。

另外，幾位孩子也都對日本免治馬桶的普遍印象深刻。對日本人而言，說到馬桶幾乎就是免治馬桶，但在美國不是這麼回事。若比較起兩國住哪裡較好，大家都一致認為，維持往返兩個國家，想住哪裡就住哪裡的狀態，才是最理想的。