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一度不敵智慧型手機快倒光 日本電玩中心靠「夾娃娃機」起死回生

聯合新聞網／ 綜合報導
日本電玩中心一度式微，但近年靠著夾娃娃機熱潮重生。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本電玩中心一度式微，但近年靠著夾娃娃機熱潮重生。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本的大型電玩中心曾經火紅一時，但由於智慧型手機等其他娛樂的興起，使得電玩中心越來越式微，很多業者都支撐不下紛紛關店。然而近年來夾娃娃機流行，儼然成為現在電玩中心的主要營收來源，扮演救世主的角色。

根據「資產形成ゴールドオンライン」報導，在1985年，日本一共有多達兩萬六千家電玩中心，但到了2021年時，僅僅只剩下三千九百多間，不到全盛期的六分之一。很多獨立業者都支撐不下去，因此現存的電玩中心，往往都是知名連鎖品牌經營。

然而，電玩中心的市場規模，卻從2014年的4222億日圓（約新台幣882萬元），到2019年提升至5408億日圓（約新台幣1130萬元）。其中最大的關鍵，就在於「夾娃娃機」興起。

日本娛樂機器與營銷協會（JAIA）曾統計電玩中心的機台，一台機器每年能創造多少營收。其中大型電動機台和卡牌遊戲的機台約是70萬日圓（約新台幣14.6萬元）、代幣類機台約是50萬日圓（約新台幣10.45萬元）、轉蛋機則是40萬日圓（約新台幣8.4萬元），而一台夾娃娃機，每年卻能創造150萬日圓（約新台幣313.5萬元）的營收。

在過去的年代，某些業者曾經嫌夾娃娃機太過時了，因此不願設置。然而時過境遷，現在夾娃娃機反而引起流行，成為電玩中心的救世主。

夾娃娃機 日本 電動

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