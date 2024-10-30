道路、城鎮被淹沒…西班牙瓦倫西亞豪雨成災 暴洪釀51人死亡

西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）地方官員今天表示，昨天的大雨導致多處道路和城鎮被淹沒，席捲當地的暴洪造成至少51人死亡。

法新社報導，自本週初以來，西班牙南部和東部遭到暴雨和狂風襲擊，導致南部安達魯西亞（Andalusia）和瓦倫西亞地區發生致命洪水。

地區緊急服務機構在社群平台X寫道，「死亡人數目前為51人」，並補充說仍在尋找和辨識遺體中。

路透社報導，多段在社群媒體上流傳的影片顯示，許多人因洪水受困，有些人爬到樹上避免被洪水沖走。

瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）告訴媒體記者，瓦倫西亞有部分地區停電、電話線路中斷，另有一些地方因洪水導致道路中斷，與外界隔絕。

馬松在記者會中表示，有些人仍被困在無法抵達的地方。他說：「如果（救援服務）還沒抵達，不是因為缺乏資源或意願，而是因為通行的問題。」他補充說，目前「絕對不可能」抵達某些地區。

緊急服務單位呼籲民眾避免任何形式的道路行駛，並關注官方提供的最新消息。

專門負責救援行動的「軍事應急部隊」（UME）已被派遣到某些地區，協助當地的緊急救援人員。

西班牙國家氣象局（AEMET）宣布對瓦倫西亞發出紅色警報，圖里斯（Turis）和烏鐵爾（Utiel）等部分地區的降雨量已達200毫米。