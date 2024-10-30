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擁世界第2大熱帶雨林 民主剛果國際資金不足影響應對氣候變遷

中央社／ 金夏沙29日綜合外電報導
民主剛果急需大量資金來滿足最貧困人口的需求，因為他們受到氣候變遷的負面影響。 新華社
民主剛果急需大量資金來滿足最貧困人口的需求，因為他們受到氣候變遷的負面影響。 新華社

今天發布的一項報告指出，由於國際資金不足，剛果民主共和國的大型熱帶雨林無法在應對氣候變遷方面充分發揮作用。

民主剛果的國土面積是法國的5倍，有超過60%的剛果盆地（Congo Basin）雨林坐落於此，這是世界第2大熱帶雨林。

紐約大學（New York University）剛果研究小組（Congo Studies Group）與民主剛果埃布特利研究所（Ebuteli Institute）共同發布的報告表示：「這個擁有豐富戰略性天然資源的國家，有能力在應對氣候變遷的努力中扮演領導角色。」

報告指出：「儘管民主剛果被鼓勵運用森林和過渡金屬等天然資源來對抗氣候變遷，但該國實際上獲得的氣候資金相當有限。」

2016年至2020年間，民主剛果的國家REDD+基金（National REDD+ Fund）獲得的氣候資金遠低於預期，根據法新社查閱的資料，這個國家機構僅獲得2億2000萬美元，不及預期的11億美元。

REDD+是指在減少開發中國家毀林與森林退化所造成排放的基礎上，再加上森林復育和永續管理。

報告提到：「民主剛果急需大量資金來滿足最貧困人口的需求，因為他們受到氣候變遷的負面影響。」

為增加氣候融資，民主剛果必須建立「良好的治理體系、適宜的商業環境、社會經濟與政治穩定，以及透明的監管架構」。

報告指出，氣候資金短缺，加上捐贈者反對伐木與石油開採，助長「國際陰謀打壓剛果政府」這種指控。

根據世界銀行（World Bank）數據，民主剛果是世界上最貧窮的5個國家之一，今年，幾乎有75%的民主剛果人民每天的生活費不到2.15美元（約新台幣69元）。

世界銀行在去年11月的一份聲明中表示：「若該國不進行增加氣候韌性的投資，並推出更多包容性政策來促進經濟成長與永續生計，到2050年底前，可能會有另外1600萬人陷入貧困。」

世界銀行 剛果 氣候變遷 永續 開發中國家

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