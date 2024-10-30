台積電熊本設廠效應促交流 中華郵政與日本郵便締為姊妹郵局

因應台積電在日本熊本縣設廠，促進台灣與熊本的交流，中華郵政昨天在熊本與日本郵便公司締結姐妹郵局。今後雙方跨國服務多元化，熊本的冷凍天草明蝦、阿蘇冰淇淋可寄到中華郵政。

駐日代表處福岡辦事處提供的新聞稿指出，中華郵政與日本郵便公司昨天在位於熊本市的日本郵便九州支社舉行締結為姊妹郵局的典禮，並發行限定版締盟紀念郵票。

中華郵政副總經理蔡文慶、日本郵便公司副社長西口彰人出席典禮，在熊本縣知事木村敬、駐福岡辦事處處長陳銘俊見證下簽署協定，為台北北門與迪化街2間郵局，與熊本城東郵局、菊陽久保田郵局、西合志郵局、大津町室郵局等4間郵局簽署合作協定。

蔡文慶致詞時表示，藉由締結姊妹郵局的合作，可為雙方帶來成長的機會，由衷期待以此成為台灣與熊本友好的橋樑。

木村敬致詞時表示，台積電進駐熊本是千載難逢的機遇，帶動熊本、九州乃至日本的經濟成長，以及包括郵政在內各領域的合作。

牽線雙方締盟的駐福岡辦事處處長陳銘俊援引膾炙人口的小故事，熊本106歲教師高木波惠與台灣90歲學生睽違80年後重逢的動人事蹟為例，說明台灣與日本郵政的效率舉世無雙。

陳銘俊表示，「很榮幸這次能見證台日兩國郵局締盟，盼雙方攜手開拓郵務新服務，也進一步深化台日溫暖情誼。」

隨著台積電在熊本設廠，愈來愈多台灣民眾到熊本居住。日本郵便九州支社經營管理部長高橋博表示，「今後將與中華郵政推動各項服務，希望有助於從台灣來到熊本的民眾生活得更舒適。」

出席這場締盟典禮的貴賓還有日本郵便九州支社長久田雅嗣、熊本縣議會議員坂梨剛昭、熊本縣合志市市長荒木義行、菊陽町町長吉本孝壽、大津町町長金田英樹、中華郵政郵便業務部副部長林立富等人。

在締盟前一晚舉辦的懇親會，熊本縣選出的眾議員、前防衛大臣木原稔、熊本市長大西一史特地前來道賀。雙方當場示範從日本寄送冷凍天草明蝦及阿蘇冰淇淋至中華郵政，未來將就郵務及開發周邊服務等多元領域進行合作，提供台日民眾更便捷、廣泛的生活服務。