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澳洲少女瘦到「皮包骨」雙親被控虐待 母辯稱：是她的同學超重

香港01／ 撰文：張子傑
澳洲珀斯一名少女長期營養不足，17歲時體重只有27公斤，身體猶如「皮包骨」，結果惹來芭蕾舞班導師的憂慮，並向當局報案揭發事件。（珀斯區域法院圖片）
澳洲珀斯一名少女長期營養不足，17歲時體重只有27公斤，身體猶如「皮包骨」，結果惹來芭蕾舞班導師的憂慮，並向當局報案揭發事件。（珀斯區域法院圖片）

澳洲一名少女懷疑遭父母長期控制飲食，結果變成「皮包骨」，體重只有27公斤。不過她的母親就不以為然，更認為女兒的芭蕾舞班同學「過重」。

澳洲廣播公司（ABC）10月29日報導，這宗懷疑虐兒事件發生於澳洲西部城市珀斯（Perth），當時15歲的女事主在2019年參加芭蕾舞班時，2名導師分別對她過分瘦削的身形感到憂慮，於是向警方報案。

當局接報展開調查，但一直無法安排對方接受身體檢查。直到2021年事主父親帶她的醫生時，當局才開始掌握到事主的情況。為她檢查的醫生梅鐸（Amy Murdoch）29日在庭上作供時，稱對方完全體重過輕，看起來只有很少脂肪。梅鐸指事主體重只有27公斤，BMI指標是12.5，遠低於正常健康的18至25之間水平，形容從來沒遇過如此低BMI的兒童。

梅鐸亦表示，根據事主父親提供的資料，她以為事主當時14歲，但卻已經是17歲。

不過事主母親卻向梅鐸說，自己的女兒並非過輕，反而覺得她的芭蕾舞班同學過重。梅鐸對事主父母的冷淡回應感到驚訝，同時警告事主體重過低可能導致心臟風險，因此建議進行心電圖檢查，但對方父母以「太有侵略性」為由拒絕。

梅鐸認為事主應入院接受治療，但母親則稱女兒仍在承受22歲家貓早前離世一事困擾；其父親則強調女兒飲食正常，沒有入院的需要。而經過驗血後，事主證實患有貧血、甲狀腺功能低下及維他命D不足問題，亦沒經過發育期。梅鐸在庭上指出，事主營養不良及延遲發育，惟雙親對女兒將來的健康顯得不聞不問。

報導提到，事主住院50天之後，體重升至35公斤以上，並在2022年增至41公斤，亦開始有月經情況。

這宗案件仍處於審訊程序。

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文章授權轉載自《香港01》

受虐兒 澳洲 父母 體重

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