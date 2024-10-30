土耳其申請烤肉專利 德國最受影響

德國以後再也看不到「土耳其烤肉」？源自鄂圖曼帝國的土耳其烤肉傳到德國後，成為家喻戶曉的傳統名菜，但近日土耳其卻打算申請「土耳其烤肉」為該國專利，若申請成功，恐讓德國大量商販無法再用döner kebab的名稱做生意，德國食物部立馬跳出來反對。在台灣街頭常見的沙威瑪也是類似döner kebab的中東菜餚。

德國菜被土耳其消滅？

根據《英國廣播公司》報導，土耳其烤肉與沙威瑪類似，是德國街邊最流行的小吃之一，但近日土耳其向歐盟執委會註冊商標，盼將「土耳其烤肉」限定為特定種類。若申請成功，光是德國首都柏林，就有至少1千家小攤販與餐廳受到影響，因此德國食物與農業部也馬上向歐盟表達反對。

不過，過去也有其他國家做過類似的事情，例如義大利將「拿坡里披薩」註冊，還有西班牙的塞拉諾火腿，只有特定的作法才能將其稱為該種食物，像塞拉諾火腿就必須是由白毛豬的肉製成。土耳其的提案中，就嚴格規定每片肉的厚度，牛肉必須是來自至少16個月大的牛，搭配優格、沙拉與黑、紅、白胡椒等。

兩國先自行協調

《歐洲新聞網》提到，德國食農部也不滿指出，土耳其烤肉多元的備料與準備方式，反應德國的多元包容，他們還是會持續表達反對。光是土耳其烤肉，在德國1年就可以創造23億歐元的收益，全歐洲也有35億，還曾有左派政黨要求政府設定售價上限，但遭到拒絕。

因此目前歐盟執委會要德國與土耳其先自行協調。在澳洲進行土耳其美食之旅的導遊加妮也分享她的土耳其烤肉經驗，最經典的柏林式就是要麵包加番茄、萵苣、洋蔥與肉一起吃。不過她認為土耳其烤肉在全世界的演化不同，包括在烏克蘭與保加利亞有肉捲薩爾瑪，希臘也有類似肉粽的朵爾瑪，「世界會因為美食而連結。」

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