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正妹打電話訂香腸披薩 「起司多一點」藏暗語讓她脫離狼爪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子假意訂披薩「助興」，並用暗語讓自己逃過狼爪。示意圖/ingimage
一名女子假意訂披薩「助興」，並用暗語讓自己逃過狼爪。示意圖/ingimage

美國一名女子，日前受邀與一名墨西哥男子聚會，怎料男子吸毒後竟伸出狼爪，還好她假意訂披薩「助興」，並用暗語讓自己逃過一劫。

根據紐約郵報報導，佛羅里達州一名女子，日前受邀與一名墨西哥男子聚會，怎料該男子在吸食毒品後失控，竟想在戶外性侵該名女子，幸虧她急中生智，先假意配合男子，表示想來點披薩助興，等吃飽後再好好「辦事」，等對方同意後，她就拿起手機撥打報案電話911。

而該男子似乎不知道911是美國的報案電話，根據美國警方公布的電話錄音檔，女子撥通911電話後說「我要訂披薩」，警方接線員表示「你知道你打的是911嗎?」，女子隨即表示，「是的，我要打的就是這個號碼，能否外送披薩給我?」。

接線員聽完馬上察覺異狀，並要她說得更詳細些，該名女子表示，「我要義大利香腸披薩，起司多一點」，接線員聽懂她的意思，問了幾個簡單問題後，研判嫌犯沒有攜帶真槍，便結束通話。

警方火速趕到報案地點，此時該名男子正強壓在被害女子身上，女子激動大喊「他要性侵我！」，警方隨即將嫌犯逮捕，被害女子則被嚇到不斷哭泣。

對此，當地警長奇特伍德(Sheriff Mike Chitwood)表示，聽見該名女子的哭聲及當下的事發影片，令人汗毛直立，並證實該嫌犯是偷渡入境的墨西哥男子，在犯案前一天才向政府申請政治庇護，該男子被控性侵、挾持、傷害等3項重罪，目前已被羈押。

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