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買雪糕肉償？10歲女買雪糕不夠錢 遭小販當街性侵

香港01／ 撰文：布萊恩
警方依性侵兒童罪調查事件，充公小販電單車，正追查小販下落。（網上圖片）
警方依性侵兒童罪調查事件，充公小販電單車，正追查小販下落。（網上圖片）

買雪糕不夠錢竟要「肉償」？馬來西亞1名10歲華裔女童買雪糕時不夠錢，小販竟獸性大發，當街伸出狼爪，3次觸摸女童胸部。女童受辱後大驚哭泣，其父親知道女兒被非禮後，怒不可遏衝上欲教訓小販，慌亂中小販竟棄電單車逃去無蹤，父追趕不果。

其後小販的朋友到場，提出用錢解決事件，但女童父親拒絕，強調「不是為了錢」，堅持報警及追究到底。警方依性侵兒童罪調查事件，已充公小販電單車，並追查其下落。

女童買雪糕不夠錢被性侵

馬來西亞《中國報》報道，事發上周四（10月24日）晚上約6時30分，地點在柔佛巴魯柔佛再也花園兒童遊樂場。

報道引述父親指出，當天10歲女兒獨自向巴基斯坦籍雪糕小販購買雪糕，他沒有在女兒身邊，但之後突然聽到女兒大哭，詢問下得悉女兒因為帶不夠錢，被小販觸摸胸部3次。

色狼棄電單車逃走　警追查下落

女童的父親表示，由於女兒年紀小，遇到此事不知如何反應，他於是衝前欲教訓小販。小販見狀想開車逃走，女童父親馬上搶走對方電單車鎖匙，不讓他離開，惟慌亂中小販棄電單車逃去，怒父追趕不果。

事後小販的朋友到場，打算用錢解決事件，不過父親強調「不是為了錢」，同日到警局報案。警方依性侵兒童罪調查事件，充公小販電單車，並追查在逃小販下落。

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文章授權轉載自《香港01》

冰淇淋 性侵 馬來西亞

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