被迫回到1980年！他車禍醒來40年記憶歸零 從此忘了妻兒

義大利63歲男子達達莫（Luciano D'Adamo）2019年從一場嚴重車禍的昏迷中甦醒，結果被迫回到過去，以為自己還是24歲的小夥子，認不出妻兒，甚至不知道網路是何物。

羅馬郵報、信差報等報導，達達莫2019年在羅馬遭遇遭遇車禍，肇事者肇事逃逸，達達莫因頭部外傷住院，隨後陷入昏迷。

當達達莫從昏迷中醒來時，他不再記得任何事情。醫生問他應該向哪些家人通報他的狀況時，以為只有24歲的他，便馬上打給媽媽，絲毫沒有印象母親早已過世。甚至以為結婚多年的妻子是陌生人，更遑論「比自己還老的」的35歲兒子。

此外，達達莫對於周遭事物也非常陌生，不知道網路、聊天應用程式或新冠肺炎疫情是何物，不記得911恐怖攻擊，也不明白智慧手機和GPS導航如何運作，時間就這樣停在1980年3月20日。達達莫稱當時他在機場工作，還沒有結婚，這天下班回家後再次外出，途中卻遭到重擊而倒下，再度睜開眼睛，已經是完全陌生的世界。

醫療專家研判，達達莫可能罹患罕見且非典型的「逆行性失憶症」。達達莫表示，這一切如同恐怖電影，一夕之間失去39年的記憶，難以置信再次醒來自己已經60多歲。

達達莫試圖重建消失的記憶，翻閱著與妻子過往記下每個周年紀念日和其他重要日子的文件夾和筆記本，但都徒勞無功，達達莫坦言，那些畫面有時只會閃現，但對他兩個兒子出生有兩次清晰的回憶。

現年68歲的達達莫已展開新生活，過去5年也持續接受醫療協助，目前在一間學校擔任工友。不過當年的肇事司機至今仍在逃，達達莫也始終沒有獲得任何賠償。