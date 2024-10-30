「風險太高」 蘇黎世藝術大學終止與哈工大合作辦學

（德國之聲中文網）據瑞士媒體報道，經過數年的爭議和再度評估，蘇黎世藝術大學（ZHDK）終止了其在中國的聯合辦學項目。校方對瑞士《每日導報》證實，已解除與深圳國際設計學院（SISD）的合約。

這所學院由蘇黎世藝術大學和哈爾濱工業大學合辦，規劃的合作期為30年。但這一項目不僅受到瑞士輿論的質疑，還在蘇黎世藝術大學的師生中引發了不滿。

運作“有風險”

2022年出任校長的卡琳·邁裡奇（Karin Mairitsch）書面答復《每日導報》表示，蘇黎世藝術大學2023年初就中國的合作項目展開風險分析，根據結果重新評估。她給出的終止合作的兩條理由：學位學制標准不同帶來的障礙，以及“運作方面的風險”。

邁裡奇表示，她的學校不具備必要的資源來按照計劃擴建深圳國際設計學院，“負責人士認為，運營這一項目的風險過高。”

深圳國際設計學院的校舍使用面積12萬平方米，比蘇黎世藝術大學的主校區還大。2020年由深圳市出資動工新建，2021年秋季首批招收400名中國學生，計劃的目標為3000人。蘇黎世藝大主要負責工業設計和平面設計的專業課程設置，並借調師資導深圳授課。

媒體引述蘇黎世藝術大學內部人士稱，過去3年中，到深圳授課的教師不足5人。瑞士方面也未能按照約定，向在深圳就讀的學生授予蘇黎世藝術大學的學位。

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建築設計與監控有關嗎？

然而，導致合作破裂的決定性因素並不是師資和學位。哈爾濱工大是中國的“國防七子”院校之一，與軍方有密切聯系。其科研經費一般以上來自中國國防部。

對此，合作的推動者、蘇黎世藝術大學的前任校長邁爾（Thomas D. Meier）在4年前接受《新蘇黎世報》采訪時表示，哈工大與軍方的聯系是無可爭辯的，但是這不應影響雙方的合作。“我不知道設計和建築與監控技術有什麼關系，”他還強調，蘇黎世藝術大學不會服務於監控系統，“我們不是沒有發言權的”。

據瑞士公共廣播電台SRF報道，蘇黎世藝術大學的部分師生從一開始就批評這一計劃。他們擔心，這一合作將限制藝術和學術自由，在深圳授課的外籍教師，一旦對中國有批評性的言論，會面臨危險。他們還擔心在深圳校園開發的產品會被中國軍方濫用。

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2021年5月，該校學生組織發起聯署請願活動，要求停止與中國的合作。時任學生會主席David Bircher說：“在一所設計學院，人們並不只是設計美觀的椅子。”

壓力“來自議會各黨派”

蘇黎世州教育監督委員會的主席菲爾（Raffaela Fehr）的也對《新蘇黎世報》表示，多年來州政府方面也以批評性的態度關注了蘇黎世藝術大學在中國項目。瑞士教職工的科研自由、在中國遭監控和被竊密的危險一再成為討論的話題。她透露，蘇黎世藝術大學一度陷入壓力，這一壓力也來自議會各黨派。菲爾說，她對校方做出的決定不感到意外。

深圳設計學院的瑞士籍校長Peter Bölsterli對蘇黎世校方的決定表達了失望。他透露，中方曾提出折衷方案，建議縮減辦學規模，但希望能保留深圳的學院。不過，從蘇黎世藝術大學本周公布的信息看，瑞士方面希望徹底退出。

據哈工大新聞網去年報道，2023年9月，瑞士蘇黎世藝術大學校長邁裡奇還訪問了哈工大深圳國際設計學院。雙方就學院“未來建設與發展進行了深入交流，並對國際合作辦學經驗、國際化創新型設計人才培養等方面交換了意見”。

據蘇黎世藝術大學向媒體提供的信息，在過去11年中，該校共在中國合作項目中投入了60萬瑞士法郎。而深圳僅為建設新校園估計就耗資至少2.5億瑞士法郎。

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（綜合報道）

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