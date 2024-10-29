對抗空汙曼谷設立低排放區 大卡車將受限

為了改善空氣品質，曼谷市政府把市中心9個行政區域劃為「低排放區」，一旦PM2.5達到警戒程度，6輪以上又不符合綠能標準的大卡車將被禁止進入這9個區域。這項措施預計明年上路。

泰國每年11月到隔年2月是涼季，但通常也是一年中空氣汙染最嚴重的時候，如何改善空氣品質成為泰國政府近幾年最重要的政策之一。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天宣布，將把市中心連結拉查達批實路（Ratchadaphisek）以及查蘭薩尼翁路（Charan Sanitwong）之間的9個行政區域列為「低排放區」（Low Emission Zone）。

一旦9個區域中有5個區域的PM2.5達到紅色警戒程度，6輪以上的大卡車將被禁止進入低排放區。PM2.5警戒程度是達到75微克/立方公尺。

這項措施預計於明年上路，一旦市政府監測發現9個區域中有5個區域達到紅色警戒，就會宣布啟動這項措施為期3天，但會提前24小時宣布。如果大卡車業主想要不受限於這項措施，可於今年11月開始向曼谷市政府登記，只要車輛符合市府設立的綠能標準，就會被列在安全名單內。

查察指出，曼谷市政府將透過監視器以及官員實地檢測，確認車輛都有符合規定，如果有大卡車沒在安全名單內又闖入低排放區，車主將會被罰2000泰銖或是坐牢最高1個月。查察預估首年登記的大卡車將可達到50萬輛左右。