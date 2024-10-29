男子闖民宿圖性侵女遊客！人妻以為是丈夫險遭殃 色魔還狡辯超狂
馬來西亞發生圖性侵女遊客案，有男子半夜潛入民宿的房間內，意圖性侵1名「祖母級」女遊客。女方被驚醒，但因房間太暗看不清，一度以為來者是丈夫，其後才發現是陌生男子有不軌企圖，於是大叫求救嚇退對方。
淫狼其後因被捕，控以非禮罪，但他否認控罪，更辯稱「事發時並不知道發生什麼事，醒來發現自己已身在警局」，案件押後進行審訊。
沒鎖房門令色魔有機可乘
綜合外媒報導，涉事的42歲男子立祖安沙來自吉隆坡，他於10月19日凌晨近3時，偷偷闖入麻六甲市老街的1間民宿客房。事發時44歲受害人與女兒及3歲孫兒正同房睡覺，為了方便在另1間房的丈夫進來及使用廁所，故房間沒有鎖門，不料竟讓色魔有機可乘。
嫌犯闖入房間後，見受害人等人正在熟睡，全身赤裸爬上受害人的床鋪，並脫下對方的內褲。受害人被驚醒，但當時房間太昏暗，一度誤以為來者是丈夫，幸而很快她便發現不是，嚇得大叫求救。女兒立即打開房燈，立祖安沙見事敗即關燈，並喝令母女保持安靜，他穿回衣服後逃離現場。
被告辯稱不知道發生什麼事
當地警方調查後以非禮罪拘捕立祖安沙，如其罪名成立，將面臨10年刑期或罰款及鞭刑。案件今年10月22日開庭，立祖安沙否認罪行，更辯稱「事發時並不知道發生什麼事，醒來發現自己已身在警局」，最後獲准保釋，案件於12月再審訊。
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文章授權轉載自《香港01》
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