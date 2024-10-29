快訊

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！專家：美選前股市震躲債避險

康芮環流驚人確定會影響台灣 鄭明典示警「1處」恐遇眼牆雲帶衝擊

日16歲女高中生為追星賣淫！每周3次接客賺錢應援 53歲嫖客被捕

香港01／ 喬納森／報導
女高中生因需要金錢追星應援，每周接客3次。示意圖／ingimage
女高中生因需要金錢追星應援，每周接客3次。示意圖／ingimage

追星應援也要量力而為。日本1名男子因與未成年女高中生非法性交易被捕，2人相約到歌舞伎町的酒店進行交易，男子完事後支付2萬日圓（約4000元新台幣）現金。事件揭發後，原來該女生只有16歲，竟是為了追星而出賣身體賺錢，每周接客3次。當地警方為打擊這賣非法性交易，已加強在公園巡邏，盼遏止招攬嫖客的行為。

綜合日本媒體報導，事件發生於10月15日，53歲男子兒玉充弘在東京新宿區大久保公園附近，向1名女高中生表示願意支付2萬日圓（約4000元新台幣）現金進行性交易，其後帶女生到酒店性交，他因違反猥褻法而被捕。

警方指出兒玉充弘明知女生未滿18歲，仍在歌舞伎町1間酒店內以金錢利誘性交。據悉當時女生在街頭招攬客人，兒玉充弘和她閒聊了幾句，接着2人就相約到酒店，而兒玉充弘接受調查時聲稱不知道對方未成年。

女生爆為賺錢追星每周接客3次

女高中事後坦言只有16歲，為了喜愛的地下偶像而需要金錢追星應援，故每周接客3次，多是站在街邊招攬客人。當地警方指非法性交易屬違法，今次案件更突顯了保護未成年人免於性剝削的重要性，警方會加強巡邏大久保公園，希望遏止「招攬客人」的行為。

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富　獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍　案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時　父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

日16歲女高中生為追星賣淫！每周3次接客賺錢應援 53歲嫖客被捕

追星應援也要量力而為。

男子闖民宿圖性侵女遊客！人妻以為是丈夫險遭殃 色魔還狡辯超狂

馬來西亞發生圖性侵女遊客案，有男子半夜潛入民宿的房間內，意圖性侵1名「祖母級」女遊客。

真實人生／40小時速成鑑識員證詞 校長陷33年殺妻冤案

僅受過40小時訓練的血跡鑑識員，一夕成為法庭關鍵證人，將美國中學校長布瑞恩（Joseph Dale Bryan）推向殺妻騙保費的冤案。 這曾是一椿轟動的刑案，近日因布瑞恩辭世再度被媒體提起。布瑞恩坐牢33年、堅稱無罪，4年多前高齡79歲時假釋出獄，今年9月等不到重審便死於癌症。這件跨越近40年的謀殺，揭露鑑識科學的不可靠，一個個漏洞造就無可挽回的悲劇人生。

颱風潭美侵襲越南中部 10萬學生停課在家

受到颱風潭美（Trami）帶來豪雨影響，越南廣平省、廣治省今天讓10萬名學生待在家不用外出上課

經濟衰退先來？土耳其陷入「停滯性通膨」危機

2024年10月，土耳其央行宣布維持50％的利率政策，這也是土耳其央行今年第7次維持利率不變。央行維持高利率政策的決定也符合市場預期，股匯市並沒有出現太多波動。雖然相比於去年的數據，今年土耳其通貨膨脹有緩和的現象，但仍未達安全範圍，國內經濟學者大多預期政府會在年底或是2025年初才會將利率調降為45%。

新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」！以李奧納多命名原因曝

紐約郵報21日引述《自然》期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。