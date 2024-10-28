日本富士山迄今未見初冠雪 創130年來最晚紀錄
日本氣象廳表示，截至今天為止，富士山仍然沒有出現山頂被白雪覆蓋的「初冠雪」情況，打破130年前開始記錄以來的最晚降雪日期紀錄。
「初冠雪」指的是一年中過了夏天最高氣溫的那天之後，山頂首度因積雪變白的情況。法新社報導，富士山的山頂積雪平均在每年10月2日開始成形，去年「初冠雪」是在10月5日觀測到。
但日本甲府地方氣象台官員勝田豐（YutakaKatsuta， 音譯）指出，由於溫暖的天氣，今年日本最高峰富士山尚未觀測到降雪情況。
勝田豐告訴法新社：「今年夏天氣溫高，這些高溫持續到9月，阻止了（帶來降雪）的冷空氣。」
他同意，氣候變遷可能對富士山頂積雪成形的延遲，產生一定程度的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言