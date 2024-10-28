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泰國6個主要機場 旅客登機掃臉免登機證

中央社／ 曼谷28日專電

未來旅客在泰國主要6個國際機場辦理登機手續時，可以選擇掃描臉部和登記個人資料，接著旅客一路到登機時不再需要登機證，只要掃臉即可，國內線和國際線分別從11月和12月開始上路。

泰國機場管理公司（Airports of Thailand PublicCompany Limited, AOT）今天發布新聞稿指出，未來旅客辦理登機手續時，不管是在航空公司櫃檯或是利用自助登機的機器，都可以選擇掃描臉部並登記身分資料，系統會記住旅客的臉部特徵和個人資料，接著旅客從自助托運行李到登機時，都只要掃描臉部即可，而不需要登機證。

泰國機場管理公司指出，6個機場將先啟用這套系統，包括蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）、清邁機場（ChiangMai Airport）、清萊機場（Mae Fah Luang/Chiang RaiAirport）、普吉機場（Phuket Airport）以及合艾機場（Hat Yai Airport）。

國內線的旅客從11月1日起可以使用這套系統，國際線的旅客則從12月1日開始可以使用，每一次的掃描只適用當次的旅行。

機場管理公司總經理奇拉提（Kirati Kitmanawat）表示，他相信這套系統可以讓國內和國際旅客在通關時都更為方便，減少排隊的時間。

機場 泰國

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