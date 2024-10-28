UN：2023溫室氣體濃度再創新高 減排計畫難達氣候目標

聯合國世界氣象組織（WMO）今天示警，大氣中的溫室氣體濃度去年再創新高，這將導致未來多年氣溫持續上升。聯合國也指出，各國減排計畫與2030年氣候目標相去甚遠。

法新社報導，WMO表示，二氧化碳、甲烷和氧化亞氮這3種導致氣候暖化的主要溫室氣體濃度去年也再度上升。其中，二氧化碳正以史無前例的速度積聚在大氣中，過去20年間增加了10%以上。

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，WMO在這場氣候峰會前發布了一年一度的溫室氣體公報（Greenhouse Gas Bulletin）。

WMO秘書長索羅（Celeste Saulo）透過聲明表示：「一年接一年不斷創紀錄，這應該要為決策者敲醒警鐘。我們顯然偏離了『巴黎協定』（ParisAgreement）所設定的目標。」

根據2015年簽訂的巴黎協定，相較於1850年到1900年的全球氣溫平均值，締約國同意將全球氣溫升幅限制在「遠低於」攝氏2度，並努力將氣溫升幅控制在1.5度內。

WMO提到，只要持續排放，溫室氣體就會在大氣中不斷累積，使全球氣溫升高。鑑於二氧化碳在大氣中滯留的時間長，即使碳排迅速縮減至淨零，目前的氣溫水準仍將持續數十年。

WMO副秘書長巴瑞特（Ko Barret）警告，我們目前「正面臨潛在的惡性循環」。她說，氣候變遷很快就會「使生態系統成為更大的溫室氣體來源」。

巴瑞特表示：「野火可能會將更多碳排釋放到大氣中，同時海洋暖化使它能吸收的二氧化碳量減少。這將造成更多二氧化碳留在大氣中，進一步加速全球暖化。」

聯合國也指出，世界各國目前的氣候承諾到2030年底前只能削減2.6%的溫室氣體排放，遠遠不足以避免全球暖化帶來的最嚴重影響。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）表示，現有承諾難以實現在2030年前將碳排削減43%的需求，為了將全球暖化控制在1.5度上限內，必須達到這項目標。

斯帝爾說：「報告的結果非常嚴峻，但不令人意外。目前各國的氣候計畫，遠遠不足以實現阻止全球暖化對各國經濟的重創，並威脅數十億生命與生計的目標。」

這項研究發表之際，各國正準備於明年提交新一輪國家自定貢獻（NDCs）目標。斯帝爾表示，屆時各國必須提出「更大刀闊斧」的減排計畫，迫切地削減二氧化碳等溫室氣體排放。