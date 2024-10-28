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藍蟹入侵、海鼻涕肆虐 義大利蛤蜊麵供應拉警報

中央社／ 羅馬28日專電

義大利最受歡迎的蛤蜊麵出現供應危機，義大利農漁合作協會警告，義大利本土生產的蛤蜊已因藍蟹入侵幾乎滅絕，另一種地中海盛產的野生Lupin蛤，也因海洋黏液問題而產量銳減。

義大利安莎（Ansa）通訊社報導，義大利農漁合作協會（Confcooperative Fedagripesca）近日提出嚴重警訊，因為外來種藍蟹（blue crabs）大量入侵，已造成義大利本土蛤蜊滅絕危機。

報導指出，蛤蜊麵是義大利最經典料理之一，但在市場魚販攤位上，已幾乎找不到真正產自義大利的主要食材蛤蜊，因為生產蛤蜊的義大利北部波河三角洲（Po Delta）養殖場，皆遭到藍蟹佔據。

用來替代義大利養殖蛤蜊的野生Lupin蛤，也因為從今年夏天起，俗稱「海鼻涕」的海洋黏液（mucilage）在亞得里亞海區域大量增加，使Lupin蛤捕獲量銳減。

報導指出，這種海洋凝膠狀物質會損壞捕撈裝置，造成捕魚工作很大困難，眾多藻類沉積在海底，對蛤蜊、貽貝構成嚴重威脅，由於缺氧、水溫上升，貝類活動減少且大量死亡。

根據協會統計，在藍蟹與海洋黏液肆虐之前，義大利養殖蛤蜊與捕撈Lupin蛤的業務，價值高達3億歐元。現在漁民因為海洋黏液等問題無法捕撈，希望獲得額外補貼。

協會提出的一項調查顯示，每8個義大利人當中，就有7人表示蛤蜊麵是他們最喜歡的麵食料理，蛤蜊這個食材對義大利的重要性不言可喻。

報導指出，目前義大利市面上多數生鮮蛤蜊進口自葡萄牙，義大利若想在北部威內托（Veneto）、艾米利－羅馬那（Emilia-Romagna）兩個大區重建蛤蜊養殖場，恐也需從葡萄牙進口養殖苗種。

不過協會憂心，義大利要復甦蛤蜊養殖業並不容易，因為必須先贏回被藍蟹佔據的水域，做好隔離避免再被入侵，才能把蛤蜊放回養殖。協會指出，最困難的復育工作是取得大量苗種，預估需要數十億個苗種樣本，以義大利目前擁有的「孵化場」能量，沒辦法管理和執行如此大量的育苗作業。

義大利 蛤蜊 食材

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