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「耶誕蔓延」現象 衛報：節慶氣氛每年都更早出現

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

西方國家準備慶祝「萬聖節」之際，耶誕主題商品、歌曲和廣告早已緩慢而持續地占據民眾日常生活。英媒報導，每年耶誕節氣氛似乎來得越來越早，這種現象稱為「耶誕蔓延」（Christmas creep）。

衛報（The Guardian）報導，每年耶誕歌曲首次進入英國前40名單曲排行榜的時間顯示，自1990年代以來，耶誕歌曲正持續「蔓延」。去年，自11月10日開始，1週內就有2首歌打入排行榜：「轟」合唱團（Wham!）的Last Christmas（排名第37）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的All I Want For Christmas isYou（排名第40位）。這2首歌是1960年代（甚至更早）以來，第二早打入前40名排行榜的耶誕歌曲，也是首次有2首耶誕歌曲這麼早進入排行榜。

在1990年代和2000年代初期，耶誕歌曲僅在1年的最後2週進入排行榜的情況較常見。

民眾購物時也會發現，耶誕節似乎提早來臨了。英國市調公司Assosia的數據顯示，如今耶誕百果餡餅（mince pie）和耶誕布丁（Christmas pudding）都早在夏季就開始銷售。

從英國大型連鎖超市特易購（Tesco）、聖斯伯利（Sainsbury's）、艾斯達（Asda）和莫里森（Morrisons）的平均上市時間來看，Mr Kipling品牌的百果餡餅今年9月7日上市，早於2023年的9月9日，以及2020年的9月28日。這些超市自有品牌的百果餡餅和聖誕布丁也受到類似趨勢影響。

對此，Mr Kipling品牌發言人解釋，「無論在1年中的任何時候，我們都喜歡百果餡餅，這並不奇怪…許多消費者樂於在商品9月上架時開始儲備耶誕物品，因此我們的零售夥伴會儘早帶入節日氣氛，以滿足消費者需求。」

西方國家常見的耶誕市集也許起源於歐洲德語區，但現在已成為英國各地的固定活動。這類市集也越來越早地出現在地方議會活動日程上。

伯明罕（Birmingham）的法蘭克福耶誕市集（Frankfurt Christmas Market）是全英規模最大的耶誕市集之一，將於今年11月1日揭幕。至少自2010年以來，這個市集每年都會更早揭幕。

「衛報」也在其他地方發現類似趨勢：艾克斯特（Exeter）耶誕市集將於11月15日開幕（2012年為11月23日）；曼徹斯特（Manchester）的市集則訂於11月10日開始（2010年為11月18日）。

「衛報」還發現，倫敦牛津街（Oxford Street）的耶誕燈飾和英國百貨連鎖店約翰路易斯耶誕廣告（JohnLewis Christmas advert）出現的時間較接近耶誕節，因此有助抵制「耶誕蔓延」的影響。在過去10年裡，「耶誕蔓延」現象出現的日期正不斷變化。

品牌 耶誕節 英國

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