樂施會：全球最富1%人口碳排加劇飢餓、貧窮和死亡

根據樂施會（Oxfam）報告，全球最富有1%人口的高碳排量正在加劇飢餓、貧窮和超額死亡等問題。由於豪華遊艇、私人飛機，以及投資高汙染產業，他們的消費也使得將全球升溫限制在攝氏1.5度內愈發困難。

英國「衛報」報導，慈善機構樂施會發布的報告分析，如果地球上每個人都以億萬富翁的平均排放速度排放溫室氣體，那麼將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度內所剩餘的碳預算（carbon budget）不到2天就會用完，而非目前估算的4年。

這份最新報告強調，在對高碳排產業徵收碳稅、提高超級富豪的所得稅，並限制私人飛機和豪華遊艇使用的同時，必須解決氣候和不平等危機。

樂施會的研究發現，世界上最富有的50名億萬富豪平均在3個小時內所產生的碳排量，比平均英國人一生產生的碳排量還要多。

這些富豪平均1年乘坐184次私人飛機，在空中飛行的時間長達425個小時，產生相當於一般人300年的排放量，而豪華遊艇的碳排更相當於一般人860年的排放量。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的2架私人飛機在12個月內累計飛行了近25天，產生相當於1名美國亞馬遜員工207年的碳排量。

世界第2大富豪、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的2架飛機在同期所排放的二氧化碳量則與一名普通人834年的碳排量相當。

而更具破壞性的是頂級富豪手中投資所產生的二氧化碳排放，比他們的遊艇和飛機所排放的二氧化碳高出340倍。

研究中50位億萬富翁的投資組合平均造成的汙染幾乎是美國股市標普500企業平均值的2倍。

在他們的持股中，將近40%屬於石油、採礦、航運和水泥等排放密集型產業，其中許多企業還僱用遊說者和行銷專家來延遲或干擾應對氣候危機的行動。

這份報告也預測碳排放不平等所帶來的致命後果，也就是全球最富有1%人口（年收入至少14萬美元）在2015至2019年的消費導向碳排放，將導致未來1個世紀150萬人超額死亡。

正如衛報去年的報導，最富有的1%人口往往過著不受氣候影響、擁有空調的生活，且大多位在全球北方，他們所產生的碳汙染與全球2/3人口，即那些最貧窮、最弱勢的50億人相當，這些人主要住在全球南方的貧困國家。