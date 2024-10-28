颱風潭美侵襲越南中部 10萬學生停課在家
受到颱風潭美（Trami）帶來豪雨影響，越南廣平省、廣治省今天讓10萬名學生待在家不用外出上課。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，廣平省（Quang Binh）教育培訓局辦公室主任楊懷方（Duong Hoai Phuong）今天表示，省內兩個縣以及部分淹水地區的學校今天讓學生在家躲颱風。
楊懷方指出，教育培訓局授權給各校長和單位，讓他們根據實際情況決定是否讓學生停課在家。此外，校方主動將器材與教學設備和資料搬運到比較高的樓層或不會淹水的地方。
除了廣平省，廣治省（Quang Tri）今天也允許一些學校的學生在家休息。兩省合計共有約10萬名學生因為颱風的關係今天不用上課。
有關當局表示，颱風潭美26日中午觸及越南中部海岸，這些學校在過去3天大雨下個不停，淹水達1至2公尺深。至今天上午，已有約1.5萬戶淹水，廣平省數十個村落對外交通遭中斷，人員與車輛無法通行。
廣治省災情方面，許多鄉鎮因為河水水位迅速高漲導致局部淹水，並造成停電與土石流。
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