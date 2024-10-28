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專家：2050年氣候變遷恐成生物多樣性喪失關鍵因素

中央社／ 哥倫比亞卡利28日綜合外電報導

專家的評估很明確：人類是地球陸地、海洋，以及受其庇護的所有生物（包括人類自己）的主要威脅。他們表示，到2050年，氣候變遷恐成為生物多樣性喪失的主要驅動因素。

法新社報導，在哥倫比亞卡利（Cali）舉行的聯合國生物多樣性公約（Convention on BiologicalDiversity）締約方大會第16次會議（COP16）今天進入第2週，這場會議目的在評估並加快實現，兩年前在加拿大商定的23個行動目標，試圖在2030年底前「遏止和扭轉」生物多樣性的喪失。

●2/3的海洋退化

根據「政府間生物多樣性與生態系服務科學政策平台」（IPBES）數據，由於人類的貪婪消耗，3/4的地球表面已經發生顯著改變，2/3的海洋已經退化。

從1970年到2015年，全球超過1/3的內陸濕地面積減少，其速度是森林消失速度的3倍。

IPBES最新報告指出，「人類活動造成的土地退化正在損害至少32億人的福祉」。

2022年在加拿大通過的「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global BiodiversityFramework）包含23個行動目標，其中之一是2030年前使30%的退化土地、內陸水域、海洋和沿海生態系統得到「有效恢復」。

●一百萬個物種受威脅

根據國際自然保育聯盟（International Union forConservation of Nature）瀕危物種「紅色名錄」（RedList）評估，超過1/4的動植物面臨滅絕風險。

根據IPBES數據，大約100萬個物種面臨風險，授粉媒介首當其衝，正在迅速消亡。

珊瑚是另一個顯著的例子，珊瑚礁為多種生物提供了覓食和產卵場，但若世界溫度比工業化前高攝氏2度，珊瑚可能全部消失。

對聯合國而言，造成生物多樣性危機的原因有5個，全都是人類造成，包括棲地遭破壞（農業或人類基礎設施）、水等資源的過度開發、氣候變遷、污染和入侵物種的傳播。

專家表示，到2050年，氣候變遷可能成為生物多樣性喪失的主要驅動因素。

加拿大 氣候變遷 珊瑚礁

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