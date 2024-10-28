快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

日本兒童繪本作家瀨名惠子去世 享耆壽92歲

中央社／ 東京28日專電

日本媒體今天報導，因創作熱賣繪本「是誰還不睡覺？」而廣為人知的兒童繪本作家瀨名惠子（本名黑田惠子）於23日晚間10時52分在神奈川縣家中因為衰老過世，享耆壽92歲。葬禮已由親屬舉行，日後將舉辦追悼會。

產經新聞報導，瀨名惠子出生於東京都，師從童畫家武井武雄。她一開始從事兒童圖書的插畫工作，1969年，37歲時透過「我不要我不要」幼兒成長繪本系列，作為兒童繪本作家出道。

她的作品以貼紙畫為特色，畫風充滿幽默感和溫暖。「我不要我不要」系列中的「是誰還不睡覺？」成為超越世代、廣為流傳的作品。封面上的白色鬼精靈更成為瀨名惠子的標誌。這部作品還曾獲得「產經兒童出版文化賞」。

另外，在「哭哭哭」繪本系列中出現的小女孩，則是以瀨名惠子的女兒為原型，根據她自身的育兒經驗，生動描繪孩子的形象。她的其他知名作品還有「眼鏡兔」、「炸妖怪天婦羅」等。

日本 標誌

延伸閱讀

日本眾議院大選 73名女性當選創史上新高

疑買非法藥物 日本相機大廠奧林巴斯社長辭職

外交部祝賀日本順利完成眾議院選舉

美日軍演飛機撞地受損 日本魚鷹機全面停飛

相關新聞

經濟衰退先來？土耳其陷入「停滯性通膨」危機

2024年10月，土耳其央行宣布維持50％的利率政策，這也是土耳其央行今年第7次維持利率不變。央行維持高利率政策的決定也符合市場預期，股匯市並沒有出現太多波動。雖然相比於去年的數據，今年土耳其通貨膨脹有緩和的現象，但仍未達安全範圍，國內經濟學者大多預期政府會在年底或是2025年初才會將利率調降為45%。

新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」！以李奧納多命名原因曝

紐約郵報21日引述《自然》期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於...

日本學童近半不用電腦恐缺創造力 推生生用平板有困難

日本的15歲學童約九成在學校以外的時間會用智慧型手機，卻有近五成完全不用電腦，比例為先進國家中最低，而英美則有約一成。也就是說，和歐美的孩子比起來，日本學童的日常生活中少用電腦、平板主動創造內容，令日本學者憂心他們會輸在數位競爭的起跑點。為此，日本正在推動「GIGA校園構想」，這2年編列4800億日圓預算，提倡生生用電腦（平板），但學校端對數位學習與中央政府方針有落差，該政策如今面臨的挑戰不小。...

愛美戴便宜耳環出事！馬國女耳朵嚴重感染、紅腫流膿 入院留醫險切耳

亂戴耳環險些導致要切除耳朵？馬來西亞1名女子明知所選耳環會退色及變色，但因為「愛美」，她竟強行將質量欠佳的耳環插入久未使用、幾乎閉合的耳洞中…

慶祝泰王72歲生日 百年王船遊行再現泰國傳統精緻文化

為了慶祝泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功今年72歲生日，歷史悠久的王船遊行今天再現昭披耶河。上千名海軍士兵整齊劃一划著依照古法製作...

書店持續減少 日媒民調：近8成受訪者贊成政府提供書店支援

日本書店持續減少，日本讀賣新聞最新民調顯示，79%受訪者贊成中央及地方政府提供書店支援，另有63%受訪者對書店持續減少感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。