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潭美颱風前腳剛走 新風暴又向菲律賓靠近

中央社／ 馬尼拉28日綜合外電報導

菲律賓今天發布最新颱風警報；菲國短短幾天前剛經歷今年迄今最嚴重風災，颱風潭美肆虐下，數天之內奪走100多條人命。

法新社報導，菲律賓國家氣象局今天表示，熱帶風暴康芮（Kong-Rey）將於未來幾小時內為陸地帶來強風豪雨，並在東岸外海引發大浪。

菲律賓國家氣象局公告指出，康芮將在明天增強為颱風，並最快在30日通過菲律賓北部小島附近。

菲國當局已對東北沿岸發布5級風暴警報中最低一級的警報。

輕度颱風潭美（Trami）22日登陸菲國，且侵襲的都是菲律賓一些人口最稠密的地區，至今仍有近百萬人因為失去家園或受洪水影響，而在撤離中心或親戚家中避難。

政府救災機構估計，潭美造成116人喪生、39人失蹤。

菲國氣象局談到康芮表示：「從康芮目前的走勢看來，不排除它的路徑會較原本預測再往西偏移。」而這將導致康芮位置比稍早預測的更接近菲律賓。

菲國氣象局預測，康芮將在11月1日一早以強烈颱風之姿襲擊台灣。

氣象局 菲律賓 颱風

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