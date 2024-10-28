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新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」！以李奧納多命名原因曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇類物種，研究人員將其命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi）。圖／取自Nature Scientific Reports線上文獻資源
西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇類物種，研究人員將其命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi）。圖／取自Nature Scientific Reports線上文獻資源

紐約郵報21日引述《自然》期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於完全不同的物種。有趣的是，研究人員將這款新蛇種命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi），致敬好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）對環境保護付出的心力。

科學家最初在2020年發現這款全新蛇類物種，目前僅在尼泊爾和印度喜馬偕爾邦地區現蹤，科學家分析該蛇DNA發現，雖然牠具有其他蛇類特徵，但卻是一個全新物種。

這種新蛇體型細小，僅有22英吋（約56公分），頭部短、鼻孔大，有許多牙齒，還有圓拱狀的鼻部，頸部略為可見一圈淡灰色帶狀花紋；可在海拔高達6100英尺（約1859公尺）的地方生存。

研究人員表示，當時在泥濘山地上發現這種蛇，直到被捕捉才動了一下，完全沒有試圖咬人。

至於為何以李奧納多狄卡皮歐命名，研究人員表示，「狄卡皮歐身為美國演員、電影製片和環保人士，積極提升民眾認知全球氣候變遷和生物多樣性流失」，因此決定以此致敬他在環境保育上的貢獻。

「李奧納多狄卡皮歐之蛇」僅約56公分，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒。圖／取自Nature Scientific Reports線上文獻資源
「李奧納多狄卡皮歐之蛇」僅約56公分，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒。圖／取自Nature Scientific Reports線上文獻資源
李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。路透
李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。路透

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