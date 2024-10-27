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溫哥華國華超市辦OTOP台灣美食節 15位手作職人獻藝

中央社／ 溫哥華26日專電
台灣食品口碑非常好，不僅深受華人喜愛，連非華人都對台灣食品的印象極佳。中央社
台灣食品口碑非常好，不僅深受華人喜愛，連非華人都對台灣食品的印象極佳。中央社

每個台灣城鎮都有獨特美食，為了協助在地特產打響國際知名度，加拿大國華超市協助台灣中小企業處推動OTOP（One Town One Product，一鄉一特產）美食節，15位台灣美食手作職人集結在溫哥華推銷台灣好滋味，民眾開心採購。

一連4天的OTOP台灣美食節活動昨天在溫哥華國華超市登場，從台灣來的10多位地方美食專家，現場烹調道地家鄉味，包括安心石斑魚、手漾桂花釀、萬用鹹檸檬醬、椰絲斑斕麻糬、阿里山凍頂烏龍茶等多種食品料理，「聞香下馬」的僑胞絡繹不絕，不願錯過這場美食盛會。

國華超市董事長周怡華對中央社表示，台灣推動的OTOP計劃非常成功，所有商品都是頂級優質貨，不僅好吃健康，且有濃厚文化風情，每個產品背後都有美好感人故事，很觸動人心。

來自客家山城的豆腐乳和桂花釀，產品包裝充滿詩情古意，受到許多民眾青睞。桂花品公司經理黃敏媛原本在喧囂的城市從事設計工作，後來決定回到苗栗開展不一樣的人生，向記者展示豆腐乳時介紹說：「你吃到的每一口都是在地原物料、循古法製作出的。每年夏天烈陽時才能曬豆腐，若遇到一滴雨，就整個銷毀了。經過多重手工程序，發酵半年後，最終呈現於市面上。」

金椿茶油工坊首度到加拿大推銷產品，副總經理黃捷纓在台大研讀生物產業傳播發展，對食用油有深入研究。她對中央社說：「像加拿大等西方國家民眾慣用橄欖油，可能不太知道來自東方的茶油更勝一籌，其不飽和脂肪酸含量高於橄欖油，發煙點也高於橄欖油，煎、煮、炒、炸都非常適合。這次來，希望加拿大人『油』體驗、『油』滋味一下。」

移民加拿大逾30年的賴月華一聽到台灣美食節活動，立刻拉上親朋好友一起來採買。手上抱著石斑魚、小卷米粉、鳳梨酥等琳瑯滿目的商品，她說：「台灣食品真的都好好吃，而且吃得非常安心。」

周怡華希望透過美食活動，讓更多人認識台灣在地文化，「歡迎來逛逛，不僅吃到食材的靈魂，也能感受到品牌的人文氣息」。

加拿大 溫哥華 美食 超市

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