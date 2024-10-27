快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

美媒：越來越多中國人將馬來西亞當作第二家園

中央社／ 台北27日電

越來越多中國家庭透過「馬來西亞第二家園」計畫在大馬定居，並稱讚當地人不排華、講文明；大馬民眾則肯定中國民眾在海外的團結性，但也反映中國人士傾向將大馬華人視為中國人，試圖讓馬國華人認同中國為祖國，讓人不適應。

美國之音中文網今天報導，很多有意到馬國置產的中國買家都說，「大馬幸福指數比較高」，相較中國逐漸惡化的「內捲式」（過度競爭）職場和教育系統，不少中國家庭紛紛將希望寄於「大馬第二家園」計畫，認為孩子即使最後還是回到中國，也能憑藉外國留學經驗提升競爭能力與就業機會。

馬來西亞第二家園計畫（Malaysia My Second Home,MM2H）是一項長期居留簽證計畫，允許外籍人士在馬來西亞居住長達10年，而且可續簽。申請者需滿足一定財務條件，包括定期存款、收入證明等。

馬來西亞和中國稍早前宣布互相延長免簽政策。中國同意將馬國公民免簽政策延長至2025年底，馬來西亞也將中國公民免簽延至2026年底。

報導說，加入MM2H計畫有許多好處，包括申請者在MM2H簽證期間可自由出入境，此外大馬房價相對較低，加上馬來西亞教育屬英聯邦教育體系、國際學校林立，因此「經常是中國學子到外國鍍金履歷」的首選地之一。

檳城一名房地產銷售說，今年6月、也就是大馬政府公布第二家園最新框架之後，大量中國買家紛紛致電當地房地產公司洽詢，最近數月中國買家詢問量增幅高達7成，主要顧客來自上海、廣州和寧波。

來自山東青島、已在吉隆坡定居15年的朱女士是大馬第二家園的首批客戶，受訪時不停大讚馬來西亞人都很講文明，尤其華人更是彬彬有禮，「不僅房價便宜，而且華人也多，與歐洲國家相比，語言障礙不大，而且華人餐館林立，相當迎合中國人味蕾」。

來自山東淄博、在大馬檳城居住近10年的李女士則表示，檳城是最有人情味的地方，「令人感覺踏實，被包容，完全沒有身處異鄉的感覺，每次回到大馬就像回到家一樣，而這種感覺在別處則體驗不到」。

報導提到，除了上述受訪者，許多大馬第二家園定居的中國人都對馬來西亞有一致好評，包括「在大馬人人皆有信仰，對人也特別包容友好，生活相對舒服自然」。

赴大馬定居的中國人大多對馬來西亞讚不絕口，那麼馬國民眾如何看待來自中國的新鄰居？

吉隆坡的魏先生告訴美國之音，中國人無論何時何地都發揮團結精神，這點令人欽佩。

但也有大馬民眾對赴馬國定居的中國人評價「並不怎麼好」。

來自檳城的黃先生表示，「中國人傾向於將大馬華人視作中國人，有時令我感覺似乎在無意間削弱馬來西亞華人與其他族群之間的紐帶，試圖讓我們大馬華人認同中國為祖國」。

黃先生說，他認識的中國主持人、歌手和舞蹈演員甚至在馬來西亞舞台上延續在中國表演時的愛國情懷，「將他們的內宣，用在外宣上」，這讓身為大馬華人的他感到無從適應。

黃先生表示，「身為馬來西亞華人，我們既可以認可自己的文化歷史，為之自豪，同時也可以對中國懷有敬意與尊重」， 「馬來西亞華人已經深深扎根於馬來西亞，我們華人與各族同胞共同建立並捍衛這個國家」。

中國人 免簽 馬來西亞

延伸閱讀

「槍離我僅1米」 中海釣團誤入菲海域 被扣押41天

【專家之眼】南中國海更名為「南臺灣海」?

首將媒體素養教育輸出海外 台師大赴馬來西亞中學交流

東超／阿提諾牽線展開旅外生涯 大馬一哥放眼日韓職籃

相關新聞

溫哥華國華超市辦OTOP台灣美食節 15位手作職人獻藝

每個台灣城鎮都有獨特美食，為了協助在地特產打響國際知名度，加拿大國華超市協助台灣中小企業處推動OTOP（OneTown ...

網路性勒索30國3500女童 導致美父女自殺 英男囚判終身

英國北愛爾蘭一名男子在網路上性虐待和性勒索未成年女孩，受害者據信多達3500人、遍布約30國，還導致一名12歲美國女童與...

憂變梨泰院2.0 700人湧入首爾聖水洞 Prada活動緊急喊卡

南韓首爾城東區聖水洞，原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引...

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死 多地仍斷聯

熱帶風暴潭美在菲律賓造成大規模洪災及土石流，導致當地死亡人數攀升到至少85人，總統小馬可仕今天表示許多地區的民眾需要救援...

「藏數十萬不雅照」網路性勒索女童遍布30國 北愛爾蘭男遭判無期徒刑

英國北愛爾蘭1名男子在網路上性虐待和性勒索未成年女孩，受害者據信多達3500人，並遍布約30國，還導致一名12歲美國女童...

遇到醫療問題 NASA太空人從國際太空站返回地球後住院

美國太空總署（NASA）表示，1名NASA太空人25日完成近8個月的國際太空站（ISS）任務返回地球後不久，因為未說明的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。