聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥北部貨櫃車與巴士相撞 釀19死6傷

中央社／ 墨西哥市26日綜合外電報導
圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）
圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）

墨西哥薩卡特卡斯州（Zacatecas）當局表示，一輛貨運卡車今天在墨西哥北部與一輛載客巴士相撞，造成至少19人死亡、6人受傷。

法新社和路透社報導，薩卡特卡斯州州長蒙瑞爾（David Monreal）最初表示24人死亡，但後來州檢察署援引急救人員的資訊將死亡人數修改為19人，6人正在醫院接受治療。

這起事故發生在連接薩卡特卡斯州和中部阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）的高速公路上，一個裝滿玉米的貨櫃從卡車上掉下來，導致載有25人的巴士翻覆。

這輛巴士當時在納耶瑞州（Nayarit）西部的泰比克市（Tepic）和位於美墨邊界城市華雷斯城（CiudadJuarez）之間行駛。州檢察署表示，罹難者中並沒有移民。

薩卡特卡斯州高階官員雷耶斯（Rodrigo Reyes）說，高速公路已封閉，並部署軍隊、國家衛隊和民防部隊因應。

自2020年以來，墨西哥的交通事故不斷增加，當時的事故數量超過30萬起。

根據墨西哥國家統計與地理學研究所（Inegi），去年發生38萬1048起事故，導致4803人死亡、9萬多人受傷。

交通事故 墨西哥 巴士 死亡 車禍

延伸閱讀

出手排就買嗎? BMW墨西哥市場推出專屬手排M2限量30台

MLB／曾掀起拉丁棒球熱！道奇墨西哥左投瓦倫祖拉離世享壽63歲

12強賽／荷蘭28人名單公布！陳偉殷前隊友和前獅隊洋投入列

墨西哥當局：人權神父培瑞斯遭槍擊身亡

相關新聞

愛美戴便宜耳環出事！馬國女耳朵嚴重感染、紅腫流膿 入院留醫險切耳

亂戴耳環險些導致要切除耳朵？馬來西亞1名女子明知所選耳環會退色及變色，但因為「愛美」，她竟強行將質量欠佳的耳環插入久未使用、幾乎閉合的耳洞中…

慶祝泰王72歲生日 百年王船遊行再現泰國傳統精緻文化

為了慶祝泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功今年72歲生日，歷史悠久的王船遊行今天再現昭披耶河。上千名海軍士兵整齊劃一划著依照古法製作...

書店持續減少 日媒民調：近8成受訪者贊成政府提供書店支援

日本書店持續減少，日本讀賣新聞最新民調顯示，79%受訪者贊成中央及地方政府提供書店支援，另有63%受訪者對書店持續減少感...

溫哥華國華超市辦OTOP台灣美食節 15位手作職人獻藝

每個台灣城鎮都有獨特美食，為了協助在地特產打響國際知名度，加拿大國華超市協助台灣中小企業處推動OTOP（OneTown ...

潭美橫掃菲律賓…呂宋島災區滿目瘡痍 村莊遭淹埋、至少90人亡

颱風潭美橫掃菲律賓呂宋島，留下滿目瘡痍，至少90人死亡，158座城鎮處於災難狀態，新加坡與馬來西亞也派軍機前來協助災後人...

網路性勒索30國3500女童 導致美父女自殺 英男囚判終身

英國北愛爾蘭一名男子在網路上性虐待和性勒索未成年女孩，受害者據信多達3500人、遍布約30國，還導致一名12歲美國女童與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。