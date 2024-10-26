澳洲雪梨附近兩架輕型飛機相撞 導致3人喪命

英國發生史無前例的瘋狂戀屍癖案件！1名醫院老電工因利成便，利用職權可自由出入太平間，在過去近20年性侵合共101具女屍，年齡由9歲至100歲，而事件得以揭發，是因他在30年前曾殺害2名女子...

2024-10-26 09:24