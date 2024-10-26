澳洲雪梨附近兩架輕型飛機相撞 導致3人喪命
澳洲當地警方指出，兩架輕型飛機今天在國內最大城市雪梨附近相撞，這起事故造成3人死亡。
法新社報導，澳洲緊急服務當局於正午之前不久接獲通報，兩架輕型飛機在歐克岱鎮（Oakdale）附近相撞，這座小鎮位於雪梨西南方大約1小時車程。
新南威爾斯州警方表示：「已經設立兩處案發現場，並尋獲3人的遺體。」
兩架輕型飛機相撞的原因尚不明朗，但警方封鎖了事發現場的茂密叢林地區，還說他們會在今天稍晚提供更詳細的訊息。
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