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「關鍵10年」加速行動 G20各國重申放棄化石燃料承諾

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
根據20國集團（G20）部長會議今天發布的聲明，G20各國部長本週在美國華盛頓舉行會談後，重申放棄化石燃料的承諾，要在這個「關鍵10年」加速行動。圖／美聯社
根據20國集團（G20）部長會議今天發布的聲明，G20各國部長本週在美國華盛頓舉行會談後，重申放棄化石燃料的承諾，要在這個「關鍵10年」加速行動。圖／美聯社

根據20國集團（G20）部長會議今天發布的聲明，G20各國部長本週在美國華盛頓舉行會談後，重申放棄化石燃料的承諾，要在這個「關鍵10年」加速行動。

法新社報導，這份聲明重申去年在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上所做承諾，確認了要在這個「關鍵10年」加速行動的計畫，以符合科學的標準在2050年以前實現淨零排放的目標。

聲明還說，從化石燃料轉型的工作也應以「公正、有序且公平的方式」進行。

這份聲明是在G20各國外交、財政、環境、氣候部長，以及各國央行行長昨天舉行會談後發布。

G20補充表示：「我們歡迎並完全認同杜拜COP28雄心勃勃且平衡的結論。」

全球財政首長本週聚集在華盛頓，參與由國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）召開的會議，G20各國部長借此機會召開會議。

在圍繞全球暖化的主要原因進行了近30年的討論後，聯合國成員國去年首度呼籲世界擺脫製造汙染的化石燃料。

全球近200個國家在COP28會議達成協議，推動擺脫化石燃料。

COP28 G20 化石

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