新潟縣爆禽流感疫情 日本本季第3例
日本新潟縣上越市一處養雞場因發現雞隻死亡，經縣府進行基因檢查，今天確認感染致死率高的高病原性禽流感病毒。這是日本本季第3例禽流感疫情。
日本本季首例禽流感疫情出現在北海道，第2例發生在千葉縣。日本放送協會（NHK）報導，新潟縣政府表示，昨天傍晚這處養雞場通報場內死雞數量增加，在派員進行基因檢查後，今天確認感染高病原性禽流感病毒。
縣府除撲殺場內約180隻雞外，也將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。
這起禽流感疫情除了是日本本季第3例外，也是新潟縣內首例，縣府持續呼籲養雞業者留意防疫。
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