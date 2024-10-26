史上最噁戀屍癖！英男多次潛醫院太平間性侵百女屍 上至100歲、下至9歲

英國發生史無前例的瘋狂戀屍癖案件！1名醫院老電工因利成便，利用職權可自由出入太平間，在過去近20年性侵合共101具女屍，年齡由9歲至100歲，而事件得以揭發，是因他在30年前曾殺害2名女子，至近年因DNA技術進步才出現突破，於2020年成功將凶手拘捕。警方調查期間，再揭發這名老電工連串性侵屍體惡行，更在其家中電腦檔案中發現他性侵屍體時拍下的1,400萬張犯案照片。

當地的檢控官指這宗戀屍癖罪行規模屬史無前例，老電工於2021年因謀殺2名女子被判終身監禁，再因猥褻屍體罪另加16年監禁刑期。這宗令人毛骨悚然的案作近日被包括《People》等外國媒體報導，再度引起網友關注。

曾謀殺2女 醫院工作20年性侵逾百具女屍

綜合外國媒體報導，這宗駭人戀屍癖案發生在英國的肯特郡（Kent），涉案犯人是坦布里奇韋爾斯醫院（Tunbridge Wells Hospital）的67歲男電工大衛富勒（David Fuller），被揭發在1987年分別殺害2名女子，20歲的卡洛琳（Caroline Pierce）及25歲的溫迪（Wendy Knell），他先襲擊及勒死對方，之後再性侵屍體。

由於當年的科技有限，未能獲得這兩宗命案的DNA證據，即使警方全力調查也一直無法破案。直至2020年12月，警方終於憑現今的高超科技確定富勒犯案，成功將他拘捕。

警方稱犯案時間或更早

警方成功破獲謀殺案後，在富勒的家中的電腦檢獲1,400萬張與性侵有關的相片，當中包括紀錄他對女屍性侵過程，而相片的日期由2008年至2020年，雖然富勒的犯行最早可以追溯到2008年，但當時數位相機才開始普及，因此警方認為他犯案的實際規模恐不至此。

富勒自1989年先後在肯特郡及修適士郡任職醫院電工，他利用職務之便滿足自己的戀屍癖，曾444次潛入太平間性侵女屍。由於醫院出於對死者尊重，故太平間沒有安裝監視器，才讓富勒可持續犯案而不被揭破。警方指他在犯案期間曾性侵101具女屍，當中包括3具未成年女屍，年齡從9歲至100歲，情況駭人。

醫院電工大衛富勒承認在醫院停屍間性侵數以百計女屍。（網上影片截圖）

檢察官：戀屍癖罪行規模史無前例

事件中年齡最小的9歲女屍母親，接受傳媒訪問時悲憤地表示「這事令人毛骨悚然，令我心碎。我感到噁心，令我無法入睡，這事將永遠困擾著我」。

資深檢察官克拉克（Libby Clark）指，富勒的戀屍癖罪行規模屬史無前例，「我從未見過如此嚴重的戀屍癖案，從數量及犯罪形態而言，這個人有著極為黑暗的秘密」。富勒於2020年12月被逮捕後，因謀殺2名女子被判終身監禁，加上猥褻屍體罪被加刑16年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》