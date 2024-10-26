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19歲員工陳屍沃爾瑪巨型烤爐…警到場機器還在運作 指案情複雜
加拿大沃爾瑪超市發生駭人奪命意外。有19歲女員工被發現陳屍在烘焙部的巨型步入式烤爐內，而當時烤爐仍在運作中，店家亦如常營業。警方接報到場，指本案非常複雜，暫時無法確定女死者死因，未知是意外還是牽涉罪案。沃爾瑪公司發言人表示，公司正與警方合作，將向死者家屬提供協助，並致以最誠摯哀悼。
綜合外媒報導，命案發生於加拿大新斯科細亞省哈利法克斯（Halifax, Nova Scotia）的連鎖超市沃爾瑪（Walmart），其中19歲印度裔女工在19日晚上9時許，被人發現陳屍在烘焙部門的巨型步入式烤爐內。
警方接報到場，發現烤爐仍在運作，店家亦如常營業中。警方指正全力調查案件，由於調查複雜，加上未能確認女死者死因，未知是意外或牽涉罪案。
沃爾瑪全力協助調查致最誠摯哀悼
19歲女死者為當地海事錫克教協會（Maritime Sikh Society）成員之一，協會主席蘭達瓦（Satnam Singh Randhawa）為事件感悲痛，「我感到非常傷感，這名年輕人帶著希望和夢想來到這裡努力工作，卻發生這樣的事情」，指女死者來加拿大生活只有數年，而協會將協助死者母親辦理死者後事。
沃爾瑪公司發言人指，公司正協助警方調查，將向死者家屬提供協助，並致以最誠摯哀悼。
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文章授權轉載自《香港01》
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