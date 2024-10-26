全球去年碳排571億噸 增幅新高

聯合國環境規畫署（UNEP）廿四日發布年度全球溫室氣體排放報告，強調各國政府若不採取進一步行動削減導致全球暖化的排放量，至二一○○年，全球氣溫將比工業化前水準升高攝氏三點一度，這將比二○一五年巴黎氣候協定將全球暖化控制在攝氏一點五度內的目標超出一倍多。

此外，中國大陸、美國及印度仍為排放量全球前三大，其中印度去年較前年增排百分之六點一、中國增排百分之五點二，為全球主要國家最高。

路透廿四日報導，據UNEP這份溫室氣體（GHG）「二○二四排放差距報告」，全球去年排放量共五七一億噸二氧化碳當量（tCO2e），比前年增加百分之一點三，此一增幅創新高，高於二○一○至二○一九年的平均成長率。

全球排放量有百分之六十八來自能源使用，包括電力百分之廿六、交通運輸百分之十五、產業百分之十一、燃料生產百分之十和建築物百分之六；農林業等則占百分之十八。

至於個別國家，去年以中國一六○億噸二氧化碳當量占全球排放量百分之卅最高，美國占百分之十一，印度占百分之八、歐盟廿七個成員國總計占百分之六，俄羅斯占百分之二。人均排放量部分，則以俄國人均十九噸二氧化碳當量排第一，美國人均十八噸排第二，中國人均十一噸為第三。

排放量增減部分，印度、中國去年大幅增排；歐盟減排百分之七點五，成效最為顯著；美國則減排百分之一點四。

廿國集團（G20）不含非洲聯盟（AU）占全球溫室氣體排放量百分之七十七，去年成長率百分之一點八也高於全球平均。

UNEP執行長安德森在新聞稿中呼籲所有國家「請別再增加熱空氣」。她並敦促透過將於十一月在亞塞拜然首都巴庫召開的聯合國氣候變化綱要公約第廿九次締約方會議（COP29）強化氣候行動，設定更高的國家自定貢獻（NDC，自願承諾減排）目標，而且盡快落實。

該報告指出，若各國政府不採取進一步行動削減導致全球暖化的排放量，到了二一○○年時，全球氣溫將比工業化前水準升高攝氏三點一度。

該報告的首席科學編輯歐爾霍夫說，若看二○三○年氣候目標的進展情況，尤其是G20國家，他們在達成該目標上並未取得多大進展。