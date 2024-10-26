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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

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中、美、印度 碳排占比最大

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

聯合國環境規畫署（UNEP）24日發布年度全球溫室氣體排放報告，中國大陸、美國印度去年仍為全球排放量前三大國家，其中印度較前年增排6.1%、中國增5.2%，為全球主要國家最高。

據UNEP這份溫室氣體（GHG）「2024排放差距報告」，全球去年排放量共571億公噸二氧化碳當量（tCO2e），其中，以中國160億公噸的二氧化碳當量占全球排放量30%最高，美國占11%，印度占8%、歐盟27個成員國總計占6%，俄羅斯占5%。

人均排放量部分，則以俄國人均19公噸二氧化碳當量排第一，美國人均18公噸排第二，中國人均11公噸為第三。排放量增減部分，印度、中國去年大幅增排；歐盟減排7.5%，成效最為顯著；美國則減排1.4%。

20國集團（G20）不含非洲聯盟（AU）占全球溫室氣體排放量77%，去年成長率1.8%也高於全球平均。

若以用途區分，去年全球排放量68%來自能源使用，包括電力業占26%、交通運輸業15%、工業11%、燃料生產10%和建築物6%；來自農林業和其他土地利用的碳排量則有18%。

印度 美國

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