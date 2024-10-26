聯合國示警 世紀末恐升溫3.1度 疾呼「我們快沒時間了」

各國下月將召開全球氣候峰會，而聯合國再度示警，各國目前的氣候政策，將使全球氣溫在本世紀結束前，比工業革命開始前高出超過攝氏3度，比起巴黎氣候協議設定的目標則高出一倍多。聯合國警告，各國能達成巴黎協議目標的能力將在「幾年內消失」，疾呼「我們快沒時間了」。

聯合國環境署（UNEP）24日發布溫室氣體（GHG）「2024排放差距報告」年度報告，統整各國因應氣候變遷的承諾、再與所需採行的措施對照後發現，若各國政府不採取更激烈的縮減碳排行動，全球氣溫到2100年時，將比工業時代前的水準升高攝氏3.1度，並形容其為「災難性」的氣溫升幅。

聯合國排放差距報告 圖／經濟日報提供

相較下，各國2015年簽署的巴黎氣候協議，希望把同期氣溫升幅抑制在攝氏1.5度，聯合國祕書長古特瑞斯表示，「各國領袖若不縮減碳排落差，將邁向氣候災難」。目前全球氣溫比工業化時代前高出約攝氏1.3度。

報告指出，2022-2023年全球溫室氣體排放量增加1.3%，達到創新高的571億噸二氧化碳當量，根據各國目前採取進一步行動的承諾，全球氣溫到2100年時將升高攝氏2.6-2.8度，與過去三年的結論相同，但「若我們審視各國邁向2030年目標的進展，特別是20國集團（G20）成員國…許多國家在實現目前的2030年氣候目標上，並未達成長足進展」。

這份報告是在於哥倫比亞召開的「聯合國生物多樣性公約第16次締約方會議」（CBD COP16）所發布，報告說，雖然目前「技術上仍可能」達成巴黎氣候協議的目標，但需要G20的重大努力，「現在是氣候關鍵時刻，我們需要前所未見的全球動員規模和步伐，而且現在就要開始」。報告估算，各國在2030年前需共承諾並執行每年減排42%的溫室氣體，2035年再提高到57%。

各國11月11日將在亞塞拜然巴庫舉行「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議」（COP29），將以去年逐步汰除化石燃料的協議為基礎，推動更多行動。